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متطرفون يثقبون إطارات شاحنتين أردنيتين محملتين بالمساعدات لغزة

39 ثانية ago
متطرفون يثقبون إطارات شاحنتين أردنيتين محملتين بالمساعدات لغزة

وطنا اليوم:تعرضت شاحنتان أردنيتان محملتان بالمساعدات الإنسانية المتجهة إلى قطاع غزة، لاعتداء من قبل مجموعة من المتظاهرين الإسرائيليين قرب معبر جسر الملك حسين، بحسب ما ذكرته القناة السابعة العبرية.
وأوضحت القناة أن المتطرفين أقدموا على ثقب إطارات الشاحنتين عمدًا، في محاولة لتعطيل وصول المساعدات، ومنع المركبتين من العبور نحو الجانب الفلسطيني.
وبحسب المصدر، اضطرت الشاحنتان إلى العودة إلى الأراضي الأردنية بعد الاعتداء، وسط صمت رسمي من السلطات الإسرائيلية.
ويأتي هذا الاعتداء ضمن سلسلة من الانتهاكات التي تستهدف قوافل الإغاثة المتجهة إلى القطاع، في وقت تتواصل فيه الأزمة الإنسانية الحادة التي يعيشها سكان غزة


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