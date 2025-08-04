وفاة شقيقة مدير المخابرات العامة سلمى حتقاي

وطنا اليوم:انتقلت إلى رحمة الله تعالى سلمى حسني حسن حتقاي، أرملة المرحوم سامح علي بارطو،

ووالدة كل من: علي، المقدم المتقاعد عادل، إسراء، وشقيقة كل من: مدير المخابرات العامة اللواء أحمد، نبيل، أميرة، أمل، رهام، سلوى، عبير، المرحومين (محمد، محمود).

وتاليا تفاصيل العزاء :

سيشيع جثمانها الطاهر اليوم الإثنين 4/8/2025 بعد صلاة العصر من مسجد عبدالله بن سلام – من دوار الصناعة باتجاه أبو السوس، إلى مقبرة وادي الشتاء.

تقبل التعازي للرجال والنساء، لمدة 3 أيام من يوم الدفن، من الساعة 5 إلى 10 مساءً في ديوان عشيرة البقاعين – تقاطع النهضة الثورة العربية الكبرى – مقابل شركة مرسيدس – شارع جبير بن معتم