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وفاة شقيقة مدير المخابرات العامة سلمى حتقاي

14 ثانية ago
وفاة شقيقة مدير المخابرات العامة سلمى حتقاي

وطنا اليوم:انتقلت إلى رحمة الله تعالى سلمى حسني حسن حتقاي، أرملة المرحوم سامح علي بارطو،
ووالدة كل من: علي، المقدم المتقاعد عادل، إسراء، وشقيقة كل من: مدير المخابرات العامة اللواء أحمد، نبيل، أميرة، أمل، رهام، سلوى، عبير، المرحومين (محمد، محمود).

وتاليا تفاصيل العزاء :
سيشيع جثمانها الطاهر اليوم الإثنين 4/8/2025 بعد صلاة العصر من مسجد عبدالله بن سلام – من دوار الصناعة باتجاه أبو السوس، إلى مقبرة وادي الشتاء.
تقبل التعازي للرجال والنساء، لمدة 3 أيام من يوم الدفن، من الساعة 5 إلى 10 مساءً في ديوان عشيرة البقاعين – تقاطع النهضة الثورة العربية الكبرى – مقابل شركة مرسيدس – شارع جبير بن معتم


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