د. الحديدي من “عمان الأهلية” تفوز بجائزة أفضل ورقة علمية بمؤتمر دولي مرموق بلندن

وطنا اليوم:فازت الدكتورة تقوى الحديدي، عضو هيئة التدريس في قسم الهندسة المدنية بجامعة عمّان الأهلية، بجائزة أفضل ورقة علمية خلال مشاركتها في أعمال المؤتمر الدولي العاشر للهندسة المدنية والإنشائية وهندسة النقل (ICCSTE 2025)، الذي عُقد في مركز المؤتمرات التابع لكلية إمبريال كوليدج – لندن في المملكة المتحدة.

وجاءت الورقة العلمية بعنوان:

“التحليل المكاني الزماني لطلب خدمات مشاركة الركوب في مدينة شيكاغو باستخدام نموذج خطأ مكاني معدّل”

(Spatiotemporal Analysis of Chicago Ridesharing Demand using Modified Spatial Error Model)

وتناولت الدراسة تحليلاً دقيقاً لطلب خدمات مشاركة الركوب في مدينة شيكاغو، بالاعتماد على نموذج خطأ مكاني معدل، مسلطةً الضوء على تأثير العوامل الديموغرافية والتعليم والجريمة والبنية التحتية للنقل على استخدام هذه الخدمات.

كما أظهرت النتائج أهمية التكامل بين وسائل النقل العام وخدمات مشاركة الركوب، وضرورة اعتماد سياسات حضرية ذكية تستند إلى بيانات دقيقة وأدلة علمية.

وتُجسد هذه الجائزة إنجازاً أكاديمياً يُضاف إلى سجل جامعة عمّان الأهلية، ويؤكد ريادتها وتميّزها في مجال البحث العلمي، لا سيما في تخصصات الهندسة والنقل المستدام، كما يُسهم في تعزيز حضورها الفاعل على الساحة الأكاديمية الدولية.