رئيس عمّان الأهلية يكرّم د. ولاء الصمادي لتميّزها بمشروع أوروبي نوعي

وطنا اليوم:كرّم الأستاذ الدكتور ساري حمدان رئيس جامعة عمّان الأهلية الدكتورة ولاء الصمادي من كلية الهندسة، تقديرًا لتميّزها في قيادة مشروع أكاديمي نوعي تم قبوله ضمن برنامج “بناء القدرات في التعليم العالي” (CBHE) الممول من الاتحاد الأوروبي، والذي أعلنت المفوضية الأوروبية في بروكسل عن نتائجه مؤخرًا.

وجرى التكريم بحضور عميد كلية الهندسة الأستاذ الدكتور بشار الطراونة، ومدير مركز الارتباط العالمي الدكتورة فيروز أبو سويلم.

ويحمل المشروع المقبول عنوان: “تعزيز قابلية توظيف ومهارات خريجي الهندسة من خلال الابتكار، والتشبيك، والتعاون، وتحديث المناهج

” (Eng-Inc).

ويهدف المشروع إلى تطوير المهارات التطبيقية والتوظيفية لطلبة الهندسة من خلال إطلاق دبلوم تدريبي متخصص تشرف عليه كلية الهندسة في الجامعة.

وأكد الأستاذ الدكتور حمدان أن هذا المشروع يُعدّ إضافة نوعية لمسيرة الجامعة، ويجسّد قدرتها على الانخراط في مشاريع دولية طموحة تسهم في تطوير التعليم العالي وتعزيز تنافسية الخريجين في سوق العمل، مثمّنًا جهود عمادة الكلية وأعضاء الهيئة التدريسية المشاركين في إعداد المشروع وتطويره.