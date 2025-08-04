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مقتل الفنانة ديالا الوادي في هجوم مسلح على منزلها بدمشق

55 ثانية ago
مقتل الفنانة ديالا الوادي في هجوم مسلح على منزلها بدمشق

وطنا اليوم:في جريمة مروّعة هزّت الأوساط الثقافية والفنية السورية، قُتلت الفنانة ديالا صلحي الوادي خنقًا على يد مسلح اقتحم منزلها في حي المالكي في العاصمة السورية، بدافع السرقة، قبل الفرار إلى جهة مجهولة.
وباشر فرع المباحث الجنائية في وزارة الداخلية تحقيقاته وجمع الأدلة الجنائية في مسرح الجريمة، بهدف التوصّل إلى هوية الفاعلين وتقديمهم إلى العدالة.
وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة زعموا أنّها تعود للقاتل من دون أي تأكيد من الجهات المعنية.
ونعت نقابة الفنانين السوريين وعدد كبير من الفنّانين السوريين الراحلة بكلمات مؤثرة.

من هي ديالا صلحي الوادي؟
وديالا هي ابنة الملحن السوري الراحل صلحي الوادي، مؤسس المعهد العالي للموسيقى في دمشق.
وتحمل أيضًا الجنسيتين العراقية والبريطانية، وهي خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1986، ومقيمة بدمشق منذ سنوات.
وهي من الوجوه الفنية المعروفة في الوسط الثقافي السوري، حيث شاركت في عدد من العروض المسرحية والأعمال التلفزيونية خلال السنوات الأخيرة، إلى جانب نشاطها في مجال التعليم الفني والإعداد الموسيقي داخل عدد من المؤسسات الثقافية السورية.
ويأتي نبأ مقتل ديالا الوادي بعد ساعات من العثور على الناشط السوري كندي العداي مشنوقًا داخل منزله في حي الجورة بمدينة دير الزور، حيث بدت على جسده آثار واضحة للضرب والتعذيب، وفًقا لمصادر ميدانية.
وعاد العداي مؤخرًا إلى سوريا من ألمانيا، ويُعتبر من أبرز الناشطين منذ بداية الحرب عام 2011، واشتهر بانتقاداته للنظام السوري السابق.


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