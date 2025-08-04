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5 وفيات بسبب المجاعة وسوء التغذية في قطاع غزة خلال 24 ساعة

35 ثانية ago
5 وفيات بسبب المجاعة وسوء التغذية في قطاع غزة خلال 24 ساعة

وطنا اليوم:سجّلت مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية 5 حالات وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، جميعهم من البالغين، وفق وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة.
وقالت الوزارة في بيان صحفي إن العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية ارتفع إلى 180 شهيدًا، من بينهم 93 طفلًا.
وقال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا) إن 96 بالمئة من الأسر في قطاع غزة تواجه انعدام الأمن المائي.
وحذّر المكتب الأممي في تقرير عبر موقعه الرسمي، الليلة الماضية، من تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، مشيرا إلى أن شبح المجاعة بات يخيم على السكان، في ظل الانهيار شبه الكامل لقطاعات المياه والصرف الصحي.
وأفاد بأن 96 بالمئة من الأسر في غزة تواجه انعداما في الأمن المائي، ما يعني أنها غير قادرة على الوصول إلى مصادر مياه آمنة وصالحة للاستخدام اليومي، كما كشف التقرير أن 90 بالمئة من السكان يعانون من عدم القدرة على الوصول إلى مياه الشرب، في ظل تدمير البنية التحتية ونفاد الموارد الأساسية، ما يزيد من احتمالات تفشي الأمراض ونقص التغذية.
وأضاف المكتب الأممي أن 75 بالمئة من سكان غزة يواجهون صعوبات كبيرة في الوصول إلى دورات المياه، الأمر الذي يزيد من حدة الأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع.
وتأتي هذه التحذيرات وسط استمرار الحصار وتدهور الأوضاع المعيشية، في وقت تطالب فيه منظمات الإغاثة الدولية بتدخل عاجل لتأمين الاحتياجات الأساسية لأهالي قطاع غزة


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