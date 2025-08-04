قرابة 291 ألف زائر لمدينة البترا خلال 7 شهور

وطنا اليوم:بلغ عدد زوار مدينة البترا الأثرية خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي 291 ألف زائر معظمهم من الأجانب، وفق بيانات رسمية .

وتوزع عدد الزوار على 193061 أجنبيا يشكلون 66% من إجمالي الزوار و78889 أردنيا و19219 عربيا.

وبحسب البيانات فإن عدد الزوار في شهر تموز الماضي 29 ألف زائر.

61 % تراجع زوار البترا مقارنة بين عامي 2024 و 2023

ووفق بيانات صادرة عن سلطة إقليم البترا التنموي بلغ عدد زوار البترا 9,792,680 منذ عام 2010 وحتى نهاية 2024، حيث كانت الأرقام القياسية في العام 2019 قبل أزمة كورونا، إذ بلغ عدد الزوار 1,140,987 وفي العام 2023 شهد العدد نموا إذ بلغ 1,174,137 إلى أن بدأت الحرب على غزة في 7 تشرين الأول 2023 والتي من بعدها بدأت الأرقام تتراجع، حيث سجل عدد الزوار العام الماضي 457,215 فقط بانخفاض نسبته 61 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2023.

وكانت لجنتا الاقتصاد والاستثمار، والسياحة والآثار النيابيتان، رفعتا مجموعة من التوصيات إلى الحكومة تهدف إلى دعم وإنعاش القطاع السياحي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الإقليمية وتراجع أعداد السياح، لا سيما في إقليم البترا. جاء ذلك خلال اجتماع مشترك عقدته اللجنتان لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع، والاطلاع على برامج الحكومة لدعمه.

من جانبه، شدد رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا، فارس البريزات، خلال الاجتماع النيابي على ضرورة الانتقال من مرحلة التوصيات إلى التنفيذ الفعلي، لافتا إلى أن البترا من أكثر المناطق تضررا، حيث أغلق 32 فندقا مصنفا، وفقد قرابة 700 موظف وظائفهم، إلى جانب تضرر العاملين في الرواحل، والحرف اليدوية، والأدلاء السياحيين، والمكاتب السياحية.

وأوضح البريزات أن قرابة 85 %من سكان الإقليم، البالغ عددهم 38 ألف نسمة، تأثروا بشكل مباشر من تراجع النشاط السياحي، مشيرا إلى أن السلطة أعفت المستأجرين من الإيجارات لعام 2024 بالكامل.

كما أشار إلى أن موازنة السلطة ذاتية ولا تتلقى دعما من الموازنة العامة، مما يعيق تنفيذ مشاريع تنموية كبرى.

بدوره قال المدير العام لهيئة تنشيط السياحة، عبد الرزاق عربيات، الجمعة، إن هناك شبه انقطاع كامل للسياحة في الأردن؛ بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأضاف عربيات أن القطاع السياحي في البترا يعاني لاعتماده على السياح القادمين من دول أوروبا وأميركا.

وأشار إلى أن تداعيات العدوان على غزة نُلامسها بشكل يومي، خصوصا على مقدمي الخدمات السياحية، مُبينا أن السياحة الأوروبية والأميركية في “أسوأ حالاتها” مما انعكس بشكل سلبي على فنادق البترا، والأدلاء السياحيين، ومكاتب السياحة، والعاملين في السياحة الوافدة، والنقل السياحي.

وأعلنت وزارة السياحة والآثار، السبت، عن إطلاق حزمة جديدة من رحلات برنامج “أردننا جنة” لتنشيط الحركة السياحية في مدينة البترا، من خلال تخصيص رحلات مبيت في المدينة، في إطار مراجعة شاملة للبرنامج واستجابة لتحديات القطاع السياحي نتيجة الأحداث الإقليمية.

وقالت الوزارة في بيان، إن إطلاق هذه الحزمة، التي تُقدّر قيمتها بـ1.5 مليون دينار من موازنة البرنامج إلى جانب المساهمات المباشرة من المشاركين، يأتي في إطار جهودها لتعزيز الحركة السياحية في مدينة البترا، وتمكين المجتمعات المحلية، وتوسيع قاعدة المستفيدين من البرنامج بما يتماشى مع مستجدات القطاع السياحي.