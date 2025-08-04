أجواء صيفية عادية الاثنين والثلاثاء وارتفاع الحرارة نهاية الأسبوع

وطنا اليوم:تكون درجات الحرارة الاثنين، حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس صيفيا عاديا في أغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المتفرقة خاصة في جنوب المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، ولا سيما في مناطق البادية، بحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمّان ما بين 33 – 21 درجة مئوية، وفي غرب عمّان 31 – 19، وفي المرتفعات الشمالية 29 – 17، وفي مرتفعات الشراة 28 – 16، وفي مناطق البادية 38 – 22، وفي مناطق السهول 33 – 21، وفي الأغوار الشمالية 39 – 25، وفي الأغوار الجنوبية 41 – 29، وفي البحر الميت 40 – 27، وفي خليج العقبة 41 – 28 درجة مئوية.

ويكون الطقس الثلاثاء، صيفيا عاديا في أغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وترتفع الأربعاء، درجات الحرارة قليلا، ويكون الطقس حارا نسبيا في أغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

كما ويطرأ الخميس، ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس حارا بوجه عام، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا في شرق المملكة.