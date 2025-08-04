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بالتعاون بين وزارة التعليم العالي وهيئة تنشيط السياحة الأردن يشارك في المعرض العالمي للتعليم العالي EDUGATE في مصر

55 ثانية ago
بالتعاون بين وزارة التعليم العالي وهيئة تنشيط السياحة الأردن يشارك في المعرض العالمي للتعليم العالي EDUGATE في مصر

وطنا اليوم:انطلقت اليوم الأحد في العاصمة المصرية القاهرة فعاليات المعرض الدولي EDUGATE المختص في السياحة التعليمية، والذي يستمر لمدة ثلاثة أيام، حيث يشارك الأردن في هذا المعرض من خلال جناح خاص أعدته هيئة تنشيط السياحة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحت عنوان أدرس في الأردن ، إضافةً إلى أجنحة أخرى لعدد من الجامعات الأردنية الحكومية والخاصة.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ترتبط بشراكة استراتيجية مع هيئة تنشيط السياحة التي تقدم جهوداً جبارة في دعم السياحة التعليمية في المملكة، كما أن مشاركة الأردن في هذا المعرض تأتي تنفيذاً للخطة التنفيذية لاستراتيجية استقطاب الطلبة الوافدين للدراسة في مؤسسات التعليم العالي في الأردن للأعوام (2023-2027)، والتي أعدتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون والتنسيق مع شريكها الاستراتيجي هيئة تنشيط السياحة، وأقرها مجلس الوزراء ، والتي تهدف إلى تعزيز السياحة التعليمية في المملكة، وزيادة استقطاب الطلبة الوافدين للدراسة في مؤسسات التعليم العالي الأردنية، علماً بأن الوزارة والجامعات الأردنية شاركت، وستشارك في عدد آخر من المعارض التي ستقام في عدة دول خلال العام 2025
وقد شهد المعرض إقبالا كبيرا من الطلبة وذويهم بشكل عام وعلى أجنحة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهيئة تنشيط السياحة والجامعات المشاركة بشكل خاص.


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