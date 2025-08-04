إدارة الترخيص : طرح المتاح من الترميز رقم (1) للبيع قريبا

وطنا اليوم:قال مدير إدارة ترخيص السواقين والمركبات العميد عمر القرعان، الاثنين، إن إدارة الترخيص بدأت أمس بتنفيذ أحكام نظام اللوحات المعدلة الصادر الخميس الماضي، مشيرا إلى أن الترميز رقم (1) أصبح خاصا، وسيطرح المتاح منه للبيع على بوابة إدارة الترخيص في القريب العاجل.

ولفت في حديثه أن الطرح حاليا سيكون فقط للترميز رقم “واحد”، وسيوجه الإيراد المتأتي منه لصندوق دعم الطالب.

وتابع: “الأسبوع المقبل ستطرح الأرقام التي لها سعر عبر بوابة إدارة الترخيص للبيع المباشر ضمن حملة لدعم صندوق الطالب الفقير”.

وبخصوص الألوان “المطفية” للمركبات قال إنه في حال كان اللون من الشركة المصنعة وله كود خاص فهو معتمد لإدارة الترخيص.

أما بخصوص اللواصق الخاصة بحماية الدهان “الشفافة” قال القرعان إنه سيسمح بها أما الطبقة الملصقة فستعتمد كلون ويجب أن تثبت على رخصة المركبة في حال كانت من لون مغاير لرخصة المركبة، وفي حال كانت من لون المركبة نفسه يتم اعتمادها دون تثبيتها على الرخصة.

ولفت إلى أن بعض الألوان كانت ممنوعة بالمطلق وستسمح لبعض المركبات، موضحا أن بعض الألوان خاصة لمركبات محددة مثل اللون الأصفر فهو لمركبة “التكسي” أما البرتقالي فيخص سيارات التدريب.

وقرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها مؤخرا تعديل نظام لوحات المركبات الحكومية والإدخال المؤقت والدبلوماسية.

وبموجب التَّعديل، ستحمل لوحات المركبات الحكومية والإدخال المؤقت والدبلوماسية حروفا واضحة تدل على الجهة التي تتبع لها المركبة وعلى النحو الآتي: رئيس الوزراء والوزراء الرمز PM، مجلس الأعيان SN، ومجلس النواب PR، والمجلس القضائي JC، والجهات الحكومية GV، وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية AQ، والهيئات الدبلوماسية CD، والإدخال المؤقت TM.

كما قرر مجلس الوزراء تخصيص عوائد جميع الأرقام المميزة، بغض النظر عن ترميزها، والتي تباع في إدارة ترخيص السواقين والمركبات بالمزاد العلني؛ لدعم صندوق الطالب الجامعي، وذلك اعتبارا من الفصل الدّراسي المقبل، إضافة لما هو مخصص للصندوق في الموازنة أساسا والتي قامت الحكومة بزيادتها بنسبة 50 بالمئة في موازنة العام الحالي لتصل إلى 30 مليون دينار.

وسيتيح قرار تخصيص عوائد الأرقام المميزة لصالح صندوق دعم الطالب الجامعي توسيع شريحة الطلبة الجامعيين المستفيدين من الصندوق.

ويذكر أن استبدال الترميز الرقمي بالحروف يزيد الوضوح والشفافية، ويسهم في تعزيز الرقابة والتتبع على المركبات الحكومية، علما بأن نظام الحروف معمول به في العديد من دول العالم ويعدّ من الممارسات الفضلى عالميَّا.