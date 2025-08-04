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التحديات التي تواجه الطلبة في الانضمام للأحزاب السياسية جلسة نقاشية

20 ثانية ago
التحديات التي تواجه الطلبة في الانضمام للأحزاب السياسية جلسة نقاشية

وطنا اليوم – نظّمت الجمعية الأردنية للعلوم السياسية بالتعاون مع عمادة شؤون الطلبة في الجامعة الأردنية ، جلسة نقاشية بعنوان: “التحديات التي تواجه الطلبة في الانضمام للأحزاب السياسية”، وذلك بالتعاون مع صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، وبحضور نخبة من طلبة الجامعة المهتمين بالشأن السياسي.

وقدّم الجلسة كل من الأستاذ الدكتور خالد شنيكات، رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية، والدكتور عبدالكريم العواملة، والدكتورة لبنى بايوق حيث ناقشوا أبرز المعيقات والصعوبات التي تواجه الشباب الجامعي في الانخراط في العمل الحزبي، وأهمية دور الجامعات في رفع الوعي السياسي لدى الطلبة وتشجيعهم على المشاركة في الحياة العامة.

وأكد المتحدثون خلال النقاش ضرورة تمكين الطلبة من أدوات التفكير السياسي النقدي، وتعزيز ثقافة الانخراط الحزبي الواعي والمسؤول ضمن الإطار القانوني والديمقراطي، وضرورة الانخراط الايجابي في الحياة العامة.

وتأتي هذه الجلسة ضمن سلسلة من الفعاليات والبرامج التي تنفذها الجمعية الأردنية للعلوم السياسية في الجامعات الأردنية ضمن برنامج تمكين الذي يرعاه صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية بهدف تنمية وعي الشباب السياسي والمعرفي، وفتح قنوات الحوار حول القضايا الوطنية الراهنة، بما يسهم في بناء جيل واعٍ قادر على المساهمة الفاعلة في مسيرة الإصلاح والتحديث السياسي في الأردن.


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