“تراث عمان الثقافية” تشارك في ورشة تدريبية لتعزيز الاتصال الداعم للمساواة وتمكين المرأة

وطنا اليوم – شاركت جمعية تراث عمان الثقافية، بحضور الدكتورة دلال اللواما، مسؤولة ملف تمكين المرأة والشباب، ورشة تدريبية متخصصة نظمها معهد الإعلام الأردني بالشراكة مع وزارة الاتصال الحكومي، وبدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة والوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، ضمن برنامج يهدف إلى تطوير مهارات الاتصال الداعم للمساواة بين الجنسين وتعزيز جهود تمكين المرأة.

وشهدت الورشة مشاركة نخبة من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني والإعلام، حيث قدّمت المدربة الدكتورة راما عريقات محتوى تدريبيًا ثريًا بأسلوب ملهم، فيما ساهم الأستاذان مراد القاضي وجلال الزعبي باحترافية عالية في إدارة الجلسات ومتابعة التفاصيل، ما أسهم في إنجاح التجربة التدريبية وتحقيق أهدافها.

وأكد مدير جمعية تراث عمان الثقافية، الأستاذ محمد الشرقاوي، أن المشاركة في مثل هذه البرامج النوعية تعكس التزام الجمعية برسالتها المجتمعية ودورها في تعزيز القيم الأردنية والتشبيك الفعّال مع الجهات المعنية، بما يثري جهودها في دعم قضايا المرأة والشباب.