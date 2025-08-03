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الداخلية السورية: مجموعات مسلحة تخرق اتفاق السويداء

47 دقيقة ago
الداخلية السورية: مجموعات مسلحة تخرق اتفاق السويداء

وطنا اليوم:أكدت وزارة الداخلية السورية، الأحد، أن مجموعات مسلحة خارجة عن القانون قامت بخرق اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة السويداء، رغم الجهود الحكومية المستمرة لتثبيت الاستقرار وإعادة الحياة الطبيعية تدريجيا إلى المحافظة.
وأضافت الوزارة في بيان لها، أن الدولة السورية، بكامل مفاصلها العسكرية والأمنية والخدمية، تسعى جاهدة لإنجاح الاتفاق وإعادة الأمن إلى مختلف مناطق السويداء، مشيرًا إلى استمرار عمل الحكومة في تأمين حياة المدنيين وإعادة الخدمات تدريجياً.
وأوضحت الداخلية أن هذه المجموعات المتطرفة صعّدت من اعتداءاتها خلال الأيام الماضية، عبر شنّ هجمات على قوات الأمن في عدد من المواقع، واستخدمت القذائف والصواريخ، ما “أدى إلى سقوط عدد من الجرحى من عناصر الأمن، في وقت واصلت فيه تنفيذ حملات إعلامية وطائفية مضللة لزعزعة الاستقرار”.
وشدّد البيان على أن “هذه الخروقات تهدف إلى إفشال الجهود الرسمية وإثارة الفوضى، بدوافع شخصية وأهداف إجرامية، لافتًا إلى أن بعض تلك المجموعات ارتكبت أيضًا سرقات لمساعدات إغاثية، وارتكبت أعمال اعتقال غير قانونية بحق المدنيين”.
وأكدت الوزارة استمرارها في أداء واجبها الوطني والإنساني في السويداء، بما يتطلبه الموقف من حماية السكان وتأمين قوافل الإغاثة والمساعدات.


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