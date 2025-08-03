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مهرجان الأردن للطعام يطلق الاثنين قافلة مساعدات إغاثية إلى غزة

ساعة واحدة ago
مهرجان الأردن للطعام يطلق الاثنين قافلة مساعدات إغاثية إلى غزة

وطنا اليوم:تطلق الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بالتعاون مع إدارة مهرجان الأردن الدولي للطعام، الاثنين، قافلة مساعدات إغاثية إلى قطاع غزة، وذلك من أمام بوابة المهرجان على طريق المطار.
وتضم القافلة خمس شاحنات محملة بـ100 طن من المواد الغذائية والطبية، في إطار الجهود الأردنية المتواصلة لدعم الأشقاء في غزة وتخفيف الأعباء الإنسانية عنهم.
ويشارك في إطلاق القافلة ممثلون عن المهرجان والهيئة الخيرية، إلى جانب عدد من الجهات الداعمة.
وتأتي هذه المبادرة تجسيدا لرسالة مهرجان الأردن الدولي للطعام في دعم المبادرات الإنسانية والمجتمعية، بالإضافة إلى دوره في تمكين الشباب الأردني من خلال احتضان المشاريع الريادية في قطاع الطعام والمطبخ الإنتاجي، والترويج لتنوع وغنى المطبخ الأردني.


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