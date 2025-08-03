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اشادة بنشامى الامن العام: دور فعال واثر طيب طيلة ايام مهرجان جرش

ساعتين ago
اشادة بنشامى الامن العام: دور فعال واثر طيب طيلة ايام مهرجان جرش

وطنا اليوم:اشاد مواطنون وسياح عرب واجانب، بالجهود والعطاء الذي قدمه نشامى مديرية الامن العام ممثلة بمديرها اللواء عبيدالله المعايطة في دورهم الفعال بتنظيم مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الـ39 .
وجاءت هذه الاشادة في ظل التعامل الودود والمحترم الذي تلقاه زوار المهرجان من ضباط وافراد الامن العام والذين تركوا اثراً طيباً وانطباعاً ايجابياً لدى المواطنين والسياح والزوار من مختلف دول العالم.
وقالوا في تعليق على اداء النشامى ” شكراً من القلب لقد جعلتم تجربتنا في حضور مهرجان جرش تجربة ممتعة لا تنسى ” .


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