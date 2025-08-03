مندوباً عن الملك وولي العهد… العيسوي يعزي الزعبي والأمير والمعادات والدلاهمة

وطنا اليوم – مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأحد، واجب العزاء إلى عشائر الزعبي والأمير والمعادات والدلاهمة.

ففي منطقة شفا بدران، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم أحمد محمود الزعبي، والد العميد المتقاعد رائد الزعبي، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الزعبي، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

وفي منطقة قرية ابو نصير بمحافظة البلقاء ، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم موسى سالم الأمير، والد الصحفي ماجد الأمير المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الأمير، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

وفي منطقة دابوق ، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم عبدالله رضوان المعادات العبادي، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة المعادات وعشائر عباد عامة، سائلاً المولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته.

وفي منطقة خلدا، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم عيسى مصطفى الدلاهمة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الدلاهمة، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.

كما قدم واجب العزاء إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.