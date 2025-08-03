بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

صحة غزة: 119 شهيدًا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال 24 ساعة

5 ساعات ago
صحة غزة: 119 شهيدًا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال 24 ساعة

وطنا اليوم:قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الأحد، إنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 119 شهيدًا (منهم 15 شهيدًا جرى انتشالهم) و866 إصابة خلال الساعات الماضية.
وأضافت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى من جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.
وقالت إن حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 60,839 شهيدًا و149,588 إصابة منذ السابع من أكتوبر عام 2023م.
ونوهت الوزارة إلى أنه تم إضافة 290 شهيدا للإحصائية التراكمية للشهداء، ممّن تم اكتمال بياناتهم واعتمادها من اللجنة القضائية المتابعة لملف التبليغات والمفقودين.
وأشارت إلى أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 آذار/ مارس 2025 حتى اليوم بلغت 9,350 شهيدًا و37,547 إصابة.
وفيما يخص الشهداء من منتظري المساعدات قالت إنه وصل إلى المستشفيات خلال الساعات الماضية من شهداء المساعدات 65 شهيدًا و511 إصابة، ليرتفع إجمالي الشهداء من منتظري المساعدات ممن وصلوا للمستشفيات إلى 1,487 شهيدًا وأكثر من 10,578 إصابة


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:49

الداخلية السورية: مجموعات مسلحة تخرق اتفاق السويداء

20:40

الاردنيون على موعد مع عطلة رسمية

20:30

سجال حاد بين بيرس مورغان ونجل نتنياهو

20:12

مهرجان الأردن للطعام يطلق الاثنين قافلة مساعدات إغاثية إلى غزة

20:08

محافظة: أعداد الدارسين لتخصص الطب يهدد توازن سوق العمل

20:05

الأقصى… جرح الأمة

20:04

اشادة بنشامى الامن العام: دور فعال واثر طيب طيلة ايام مهرجان جرش

19:34

أورنج الأردن تشارك فيديو يسلط الضوء على أهم فعالياتها لشهر تموز

19:32

“جرش 2025”.. إبداع أردني يعكس هوية وطن ويصدّر رسالة حضارية إلى العالم

19:31

النواب يبحثون أزمة المواقع الإلكترونية مع نقابة الصحفيين ويوصون بتعديل القانون وتخفيض الاشتراكات

19:24

ساعر يهاجم مظاهرة حاشدة في أستراليا طالبت بوقف الإبادة في غزة

19:22

السيوف يكتب: الشرق الأوسط في مرآة التحولات الكبرى: قراءة في الجغرافيا السياسية لعالمٍ يتشكل من رماد الصراعات

وفيات
وفيات الأحد 3-8-2025أسرة شركة الأسواق الحرة الأردنية تنعى الزميل إياد العدوانوزير التعليم العالي محافظة وأسرة الوزارة ينعون وفاة الزميل محمد فوزي أبوزينهوفيات الجمعة 1-8-2025وفيات الخميس 31-7-2025