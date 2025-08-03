أكثر من نصف مليون زائر لمهرجان جرش في دورته الـ39

وطنا اليوم:سجل مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الـ39 إقبالا جماهيريا واسعا، حيث تجاوز عدد زوّاره حاجز النصف مليون زائر.

وقال المدير التنفيذي للمهرجان أيمن سماوي، إن هذا الرقم يعكس المكانة المتميزة التي بات يحظى بها المهرجان على المستويين المحلي والعربي بوصفه منصة ثقافية وفنية وسياحية رائدة، مشيرا إلى أنّ تنوّع البرنامج الفني والثقافي أسهم بشكل كبير في استقطاب جمهور واسع من مختلف الفئات.

وأشاد بالتنظيم المحكم والتعاون المثمر مع الجهات الشريكة “محافظة جرش والبلدية والأجهزة الأمنية ووسائل الإعلام”، معتبرا أن هذا التكامل ساهم في إنجاح الحدث على جميع المستويات.

وأشار إلى أنّ المهرجان هذا العام شهد مشاركة لافتة لفنانين أردنيين وعرب، إضافة إلى عروض فنية وشعبية وندوات ثقافية وورش عمل ما أضفى على الفعاليات طابعا متنوعا وشاملا، مؤكدا أن هذا النجاح الجماهيري يشكل حافزا لمواصلة تطوير المهرجان وتعزيز مكانته كمحفل ثقافي وطني يحتفي بالفن والإبداع.