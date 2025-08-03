بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

الجيش يواصل إرسال المساعدات جواً مع دول شقيقة وصديقة على قطاع غزة

3 أغسطس 2025
الجيش يواصل إرسال المساعدات جواً مع دول شقيقة وصديقة على قطاع غزة

وطنا اليوم:ضمن جهود ومساعي المملكة الأردنية الهاشمية لمساندة ودعم أهالي قطاع غزة في ظل الظروف المعيشة الصعبة، واصلت القوات المسلحة الأردنية اليوم الاحد، إرسال المساعدات الغذائية والإنسانية بتنفيذها لسبعة إنزالات جوية، بمشاركة عدد من الدول الشقيقة والصديقة.
وشاركت في عمليات الإنزال طائرتان تابعتان لسلاح الجو الملكي الأردني، وطائرتان من ألمانيا الاتحادية، وطائرة من دولة الإمارات العربية المتحدة، وطائرة من جمهورية فرنسا، بالاضافة لطائرة من مملكة بلجيكا، حملّن (61) طناً من المساعدات وذلك في إطار تنسيق دولي مشترك لإيصال الدعم الإنساني العاجل إلى أهالي غزة.
ورافق عملية الإنزال عدد من أعضاء لجنة التوجيه الوطني والإعلام في مجلس الأعيان، للاطلاع على الجهود الإنسانية والإغاثية التي تقودها المملكة الأردنية الهاشمية في دعم ومساندة أهالي القطاع، مثمّنين دورها الأخوي تجاه الأهل والأشقاء في غزة، مؤكدين اعتزازهم بالجهود التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني في الوقوف مع الأشقاء الفلسطينيين ودعم قضيتهم في مختلف المحافل.
يشار الى عدد الإنزالات التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، وصل إلى (421) من ضمنها (284) إنزالاً من الدول الشقيقة والصديقة حملت على متنها منذ عودة الإنزالات الجوية الأسبوع الماضي ما يقارب (262) طناً.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:49

الداخلية السورية: مجموعات مسلحة تخرق اتفاق السويداء

20:40

الاردنيون على موعد مع عطلة رسمية

20:30

سجال حاد بين بيرس مورغان ونجل نتنياهو

20:12

مهرجان الأردن للطعام يطلق الاثنين قافلة مساعدات إغاثية إلى غزة

20:08

محافظة: أعداد الدارسين لتخصص الطب يهدد توازن سوق العمل

20:05

الأقصى… جرح الأمة

20:04

اشادة بنشامى الامن العام: دور فعال واثر طيب طيلة ايام مهرجان جرش

19:34

أورنج الأردن تشارك فيديو يسلط الضوء على أهم فعالياتها لشهر تموز

19:32

“جرش 2025”.. إبداع أردني يعكس هوية وطن ويصدّر رسالة حضارية إلى العالم

19:31

النواب يبحثون أزمة المواقع الإلكترونية مع نقابة الصحفيين ويوصون بتعديل القانون وتخفيض الاشتراكات

19:24

ساعر يهاجم مظاهرة حاشدة في أستراليا طالبت بوقف الإبادة في غزة

19:22

السيوف يكتب: الشرق الأوسط في مرآة التحولات الكبرى: قراءة في الجغرافيا السياسية لعالمٍ يتشكل من رماد الصراعات

وفيات
وفيات الأحد 3-8-2025أسرة شركة الأسواق الحرة الأردنية تنعى الزميل إياد العدوانوزير التعليم العالي محافظة وأسرة الوزارة ينعون وفاة الزميل محمد فوزي أبوزينهوفيات الجمعة 1-8-2025وفيات الخميس 31-7-2025