مستشفى الجامعة الأردنية يُطلق خدمة حجز المواعيد الإلكترونيّة عبر مِنصّة طِبكان

وطنا اليوم:أعلنَ مستشفى الجامعة الأردنية عن إطلاق خدمة حجز المواعيد الإلكترونية عبر مِنصّة “طِبكان”، في خُطوةٍ استراتيجيّة تهدِفُ إلى تسهيل وصول المرضى، سواءً من داخل المملكة أو خارجها، إلى خدماتِ الرعاية الصحيّة المُتميّزة التي يُقدّمها المستشفى.

وتتيحُ الخدمة الجديدة للمرضى حجزَ مواعيدٍ مُباشرة معَ نُخبةٍ من أطباء الاختصاص في مُختلف المجالات الطبيّة؛ ما يمنحُهم خياراتٍ أوسَع للحُصول على التشخيص والعلاج ضمنَ بيئةٍ آمنةٍ وموثوقة، وبما يختصرُ الوقتَ والجّهد على المُراجعين.

ويأتي هذا التعاون معَ منصّة “طبكان” في إطارِ التزام المُستشفى المُستمر بتطوير خدماتهِ الرقميّة والارتقاءِ بجودة الرعاية الصحيّةِ المُقدّمة، من خلال تبسيط الإجراءات المُتعلقة بحجز المواعيد وإجراء الصور الشعاعيّة وصرف الأدوية بطريقةٍ أكثرَ يُسرًا وفاعليّة.

وفي هذا السياق، أكد المدير العام للمستشفى الأستاذ الدكتور نادر البصول، أنّ هذه الخُطوة تأتي انسجامًا معَ رؤية المستشفى في التحوّل الرقمي وتوفير خدماتٍ صحيّةٍ مُتكاملة تلبي احتياجات المرضى بأعلى مستويات الجودة، مشيرًا إلى حرص المُستشفى على تسخير التكنولوجيا لخدمة المريض وتسهيل رحلتهِ العلاجيّة منذُ لحظة الحجز وحتى تلقي العلاج والمُتابعة.

يُذكر أنّ منصّة “طبكان” تُعدّ من أبرز المنصّات الإلكترونيّة الرائدة في مجال الرعاية الصحيّة، حيثُ تُمكّن المُستخدمين من استكشاف الأطباء والخدَمات المُتاحة، وحجز المواعيد، والحصول على استشاراتٍ طبيّةٍ عن بُعد بكل سهولة وثقة، مما يجعلها شريكًا مثاليًّا لدعم مسيرة مستشفى الجامعة الأردنيّة في التميّز والابتكار