بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار فنية

مسرح المصلبة يختتم فعاليات مهرجان جرش 39

3 أغسطس 2025
مسرح المصلبة يختتم فعاليات مهرجان جرش 39

وطنا اليوم:في أحضان التاريخ، حيث الأعمدة الرومانية تحرس ذاكرة الزمن، اختتم مهرجان جرش للثقافة والفنون بدورته التاسعة والثلاثين فعالياته على مسرح المصلبة، في أجواء تجسّد لقاء الفن بالتراث، ليكون جرش أكثر من مهرجان، بل عرساً سنوياً يجمع الأصالة بالإبداع.
الفقرة الأولى:
استهل الحفل بوصلة فنية لفرقة المغير راحوب للفنون الشعبية، التي تأسست عام 1994 تحت مظلة وزارة الثقافة بقيادة المايسترو عصام العودات. وقد قدّمت الفرقة عروضاً فلكلورية مميزة، عكست خبرتها الغنية ومشاركاتها المحلية والدولية، وحضورها الدائم في الاحتفالات الوطنية.
الفقرة الثانية:
تألقت بعد ذلك فرقة العبابيد في عروضها المستوحاة من التراث الأردني، مقدمة لوحات من الدبكة والدحية والسامر والفلكلور الشعبي، وسط تفاعل كبير من الجمهور، وبمشاركة الفنانين محمد الحراوي وعصام العلي.
الفقرة الختامية:
واختتمت الأمسية مع إبداعات الفنانين الشباب بلال الخطيب وأنس الشلول، حيث أضفت أغانيهما أجواءً مفعمة بالحيوية، تاركة صدى جميلاً بين أروقة جرش الأثرية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:49

الداخلية السورية: مجموعات مسلحة تخرق اتفاق السويداء

20:40

الاردنيون على موعد مع عطلة رسمية

20:30

سجال حاد بين بيرس مورغان ونجل نتنياهو

20:12

مهرجان الأردن للطعام يطلق الاثنين قافلة مساعدات إغاثية إلى غزة

20:08

محافظة: أعداد الدارسين لتخصص الطب يهدد توازن سوق العمل

20:05

الأقصى… جرح الأمة

20:04

اشادة بنشامى الامن العام: دور فعال واثر طيب طيلة ايام مهرجان جرش

19:34

أورنج الأردن تشارك فيديو يسلط الضوء على أهم فعالياتها لشهر تموز

19:32

“جرش 2025”.. إبداع أردني يعكس هوية وطن ويصدّر رسالة حضارية إلى العالم

19:31

النواب يبحثون أزمة المواقع الإلكترونية مع نقابة الصحفيين ويوصون بتعديل القانون وتخفيض الاشتراكات

19:24

ساعر يهاجم مظاهرة حاشدة في أستراليا طالبت بوقف الإبادة في غزة

19:22

السيوف يكتب: الشرق الأوسط في مرآة التحولات الكبرى: قراءة في الجغرافيا السياسية لعالمٍ يتشكل من رماد الصراعات

وفيات
وفيات الأحد 3-8-2025أسرة شركة الأسواق الحرة الأردنية تنعى الزميل إياد العدوانوزير التعليم العالي محافظة وأسرة الوزارة ينعون وفاة الزميل محمد فوزي أبوزينهوفيات الجمعة 1-8-2025وفيات الخميس 31-7-2025