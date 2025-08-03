تسجيل 6 وفيات جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية في غزة

وطنا اليوم:قالت وزارة الصحة في غزة، إن مستشفيات القطاع سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية 6 وفيات نتيجة المجاعة وسوء التغذية جميعهم من البالغين.

وأكدت الوزارة في بيان اليوم الأحد، أن العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية ارتفع إلى 175 شهيدا بينهم 93 طفلًا.

يشار إلى أن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة مستمرة في التفاقم في ظل الحصار ونقص الإمدادات الغذائية والطبية، إذ تتداخل المجاعة مع حرب الإبادة الجماعية التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول 2023.

وأغلقت سلطات الاحتلال منذ 2 آذار الماضي جميع المعابر مع القطاع، ومنعت دخول معظم المساعدات الغذائية والطبية، ما تسبب في تفشي المجاعة وسوء التغذية خاصة بين الأطفال والمرضى وكبار السن داخل القطاع.

من جهتها، أكدت منظمة الصحة العالمية أن معدلات سوء التغذية في غزة وصلت إلى مستويات مثيرة للقلق وأن الحصار المتعمد وتأخير المساعدات تسببا في فقدان أرواح كثيرة، وأن ما يقارب واحدا من كل خمسة أطفال دون سن الخامسة في مدينة غزة يعاني من سوء التغذية الحاد.