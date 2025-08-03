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تدخلات حكومية لدعم المتضررين في القطاع السياحي بالأردن

3 أغسطس 2025
تدخلات حكومية لدعم المتضررين في القطاع السياحي بالأردن

وطنا اليوم:قالت وزيرة السياحة والآثار، لينا عناب، الأحد، إن المناطق السياحية المتأثرة بتراجع أعداد السياح تشهد ارتفاعا تدريجيا بأعداد الزوار، مشيرة إلى أن الحكومة تدرس تدخلات لدعم العاملين والمنشآت المتضررة في القطاع السياحي.
وأضافت خلال اجتماع نيابي، أنه ورغم الأوضاع الإقليمية المحيطة إلا أن القطاع السياحي يشهد تعافيا ثابتا خلال النصف الأول من العام الحالي.
وقال المدير العام لهيئة تنشيط السياحة، عبد الرزاق عربيات، الجمعة، إن هناك شبه انقطاع كامل للسياحة في الأردن؛ بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وأضاف عربيات أن القطاع السياحي في البترا يعاني لاعتماده على السياح القادمين من دول أوروبا وأميركا.
وأشار إلى أن تداعيات العدوان على غزة نُلامسها بشكل يومي، خصوصًا على مقدمي الخدمات السياحية، مُبينًا أن السياحة الأوروبية والأميركية في “أسوأ حالاتها” مما انعكس بشكل سلبي على فنادق البترا، والأدلاء السياحيين، ومكاتب السياحة، والعاملين في السياحة الوافدة، والنقل السياحي.
وأعلنت وزارة السياحة والآثار، السبت، عن إطلاق حزمة جديدة من رحلات برنامج “أردننا جنة” لتنشيط الحركة السياحية في مدينة البترا، من خلال تخصيص رحلات مبيت في المدينة، في إطار مراجعة شاملة للبرنامج واستجابة لتحديات القطاع السياحي نتيجة الأحداث الإقليمية.
وقالت الوزارة في بيان، إن إطلاق هذه الحزمة، التي تُقدّر قيمتها بـ1.5 مليون دينار من موازنة البرنامج إلى جانب المساهمات المباشرة من المشاركين، يأتي في إطار جهودها لتعزيز الحركة السياحية في مدينة البترا، وتمكين المجتمعات المحلية، وتوسيع قاعدة المستفيدين من البرنامج بما يتماشى مع مستجدات القطاع السياحي.


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