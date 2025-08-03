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بورصة عمّان تُوقف تداول أسهم 10 شركات لعدم تزويدها بالبيانات المالية(اسماء)

3 أغسطس 2025
بورصة عمّان تُوقف تداول أسهم 10 شركات لعدم تزويدها بالبيانات المالية(اسماء)

وطنا اليوم:قررت بورصة عمان تعليق تداول أسهم عشر شركات مدرجة، اعتبارًا من اليوم الأحد 3 آب 2025، وذلك لمخالفتها تعليمات إدراج الأوراق المالية بعدم تزويد البورصة بالقوائم المالية المرحلية المراجعة لفترة النصف الأول من عام 2025 والمنتهية في 30/06/2025.

وأوضحت البورصة في تعميم رسمي أصدرته بهذا الخصوص أن الشركات الموقوفة عن التداول في السوق الرئيسية لحين تزويد البورصة بالبيانات المطلوبة هي:
1. النسر العربي للتأمين – الرمز (AAIN)
2. التأمين العربية – الأردن – الرمز (AICJ)
3. المنارة الإسلامية للتأمين – الرمز (MIIC)

كما سيستمر إيقاف تداول أسهم عدد من الشركات الأخرى، مع بقاء إمكانية تداولها في سوق الأوراق المالية غير المدرجة (OTC)، وذلك بسبب إخفاقها في تقديم البيانات المالية السنوية السابقة ضمن المدة المحددة، أو لعدم دفع الرسوم المستحقة، أو لتقديم طلب إشهار إعسار، أو لتضمّن تقرير مدقق الحسابات رأيًا سالبًا. وهذه الشركات هي:
4. المتوسط والخليج للتأمين – الأردن – الرمز (MDGF)
5. الاتحاد للاستثمارات المالية – الرمز (UINV)
6. الأول للتمويل – الرمز (FFCO)
7. أبعاد الأردن والإمارات للاستثمار التجاري – الرمز (JEDI)
8. الأردنية لإدارة الصناديق الاستثمارية – الرمز (FUND)
9. مصانع الاتحاد لإنتاج التبغ والسجائر – الرمز (UTOB)
10. حديد الأردن – الرمز (JOST)

وأكدت بورصة عمان أن تعليق التداول سيستمر لحين قيام الشركات المشار إليها بتصويب أوضاعها المالية وتقديم القوائم المالية المطلوبة وفقًا للتعليمات المعمول بها


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