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تسجيل براءة اختراع “مركب دوائي لمعالجة السرطان” لجامعة عمان الاهلية بالشراكة مع الجامعتين الهاشمية والأردنية

3 أغسطس 2025
تسجيل براءة اختراع “مركب دوائي لمعالجة السرطان” لجامعة عمان الاهلية بالشراكة مع الجامعتين الهاشمية والأردنية

وطنا اليوم:تعلن جامعة عمان الأهلية ممثلة بكلية الصيدلة عن تسجيل براءة اختراع محليا بوزارة الصناعة والتجارة وايداعها بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية /مكتب براءات الاختراع (WIPO) بالشراكة مع الجامعتين الهاشمية والاردنية.
حيث تمكن الفريق البحثي المكون من : الدكتور اسماعيل محمود (الجامعة الهاشمية) و الدكتور حمدي النصيرات (جامعة عمان الاهلية) و الدكتور ولهان الشاعر الاستاذ الدكتور فدوى عودة والدكتورة شروق السوطري (الجامعة الاردنية) من ايداع براءة اختراع بعنوان (مركب دوائي وطريقة تحضيره واستخدامه لمعالجة السرطان).
WO2025158476 – A PHARMACEUTICAL COMPOUND, METHOD OF PREPARATION THEREOF, AND ITS USE FOR TREATING CANCER
وقام الفريق البحثي بالتطوير الكيميائي لمركب هجينًا جديدًا ناتجًا عن ربط كيميائي بين الثيموكينون والدوكسوروبيسين لعلاج السرطان. يهدف المركب إلى تحسين الفعالية العلاجية وتقليل الآثار الجانبية المرتبطة بالدوكسوروبيسين ليصبح امنا على الخلايا السليمة مع الحفاظ على فعاليته السرطانية .
وتأتي هذه البراءة ضمن سعي الجامعة الدؤوب للارتقاء بمستوى البحث العلمي التطبيقي في المملكة، والمساهمة في تنمية مهارات الباحثين وتطويرها.
نبارك للباحثين ولجامعة عمان الأهلية هذا الإنجاز النوعي.
*** رابط تسجيل براءة الاختراع :
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2025158476&_cid=P20-MDS8T3-01473-1


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