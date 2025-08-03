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زلزال قديم يوقظ بركانا نائما منذ 600 عام في روسيا

3 أغسطس 2025
زلزال قديم يوقظ بركانا نائما منذ 600 عام في روسيا

وطنا اليوم:أفادت وكالة الإعلام الروسية وعلماء، الأحد، أن بركان كراشينينيكوف في شبه جزيرة كامتشاتكا أقصى الشرق الروسي، ثار للمرة الأولى منذ 600 عام، في حدث جيولوجي نادر قد يكون مرتبطا بالزلزال القوي الذي ضرب المنطقة الأسبوع الماضي.
وقالت أولغا جيرينا، رئيسة فريق الاستجابة لثورات البراكين في كامتشاتكا، إن “هذا أول ثوران مؤكد تاريخيا لبركان كراشينينيكوف منذ ستة قرون”، مضيفة أن النشاط البركاني ربما تأثر بالزلزال الذي وقع الأربعاء الماضي، وتسبب في تحذيرات من أمواج تسونامي في مناطق بعيدة مثل بولينيزيا الفرنسية وتشيلي.
وأشارت السلطات الروسية إلى أن الثوران البركاني أعقبه أيضا نشاط في بركان كليوتشيفسكوي، وهو البركان الأكثر نشاطا في كامتشاتكا.
وذكرت وزارة الطوارئ الروسية أن عمودا من الرماد تصاعد إلى ارتفاع 6000 متر في الجو، مشيرة إلى أن البركان، الذي يبلغ ارتفاعه 1856 مترا، تم تصنيف نشاطه عند “المستوى البرتقالي” للطيران، ما يشير إلى وجود خطر محتمل على حركة الملاحة الجوية في المنطقة.


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