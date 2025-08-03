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إنشاء موقع جديد لبورصة الزهور الأول من نوعه في المنطقة بغمدان

3 أغسطس 2025
إنشاء موقع جديد لبورصة الزهور الأول من نوعه في المنطقة بغمدان

وطنا اليوم:أكد المدير التنفيذي للأسواق في أمانة عمان الكبرى المهندس عبد المجيد العدوان، أنه سيتم إنشاء موقع جديد لبورصة الزهور في موقع غمدان.
وقال ، إن الموقع سيكون الأول من نوعه في الشرق الأوسط، ومجهزًا بكافة المرافق والبنى التحتية الضرورية.
وتابع قائلا أن الأمانة قدمت دعمًا ماليًا مؤقتًا للتجار، مع وعد بتشغيل منظومة تبريد قريبا لتقليل الخسائر .
من جابنه أكد رئيس جمعية أزهار القطف ونباتات الزينة مازن الغلييني، على ضرورة الإسراع في تنفيذ مشروع السوق الدائم في متنزه غمدان، والذي تعتبره أمانة عمان خطوة حيوية لتوفير بيئة مناسبة ودعم فرص التصدير .
يُذكر أن بورصة الزهور في عمّان تغطي نحو 90% من احتياجات السوق المحلية، وتُعتبر ركيزة أساسية لتنظيم القطاع وتعزيز تنافسية الزهور الأردنية في الأسواق الإقليمية والعالمية


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