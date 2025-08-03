منصة زين تموّل فكرة ليفلكس “LeafleX” بـ15 ألف دينار ودعم لوجستي لمدة عام

وطنا اليوم:في إطار جهودها المستمرة في توفير بيئة حاضنة لرواد الأعمال وتمكينهم من جذب الاستثمارات والترويج لمنتجاتهم وخدماتهم بما يُرسّخ مكانة المملكة كمركز ريادي إقليمي؛ وقّعت شركة زين الأردن عبر منصتها للإبداع (ZINC) وضمن برنامج “زين المبادرة” اتفاقية دعم وتمويل لتطبيق فِكرة مشروع “ليفلكس” “LeafleX” المتخصصة في تطوير حلول الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات.

ووقّع الاتفاقية عن شركة زين الأردن رئيسها التنفيذي فهد الجاسم، وعن “ليفلكس” LeafleX” صاحب الفكرة حمزة جادالله، حيث تُجسّد هذه الاتفاقية استمرار شركة زين في دعم واحتضان المشاريع الريادية التي يقودها الشباب الأردني، من خلال توفير التمويل اللازم، وتقديم البرامج التدريبية والتوجيه والاستشارات لتمكين هذه المشاريع وتسهيل نموّها وتطويرها، لا سيّما وأن معظم هذه الأفكار تُقدّم حلولاً تكنولوجية مبتكرة للتحديات التي تواجه مختلف القطاعات، مما يُسهم في بناء اقتصاد متنوع وتنافسي ومستدام.

وينقسم الدعم المقدم من زين إلى دعم نقدي يبلغ 15 ألف دينار، بالإضافة إلى دعم لوجستي لمدة عام؛ يشمل الخدمات المحاسبية، والخدمات القانونية، والاستشارات التقنية، وخدمات الهوية البصرية، والخدمات الإعلامية والترويج عبر منصّات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى خدمات التسويق وتسهيل الدخول إلى الأسواق.

وتتخصص “ليفلكس” “LeafleX” في تطوير حلول الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لخدمة قِطاع الرعاية الصحية والمؤسسات العاملة في الصناعات الدوائية والصيدلة.

يذكر أن منصّة زين للإبداع (ZINC) تحرص على إطلاق برنامج “زين المبادرة” سنوياً لدعم مجموعات جديدة من الشباب وروّاد الأعمال والشركات الأردنية الناشئة، وذلك في إطار التزامها بدعم وتعزيز منظومة ريادة الأعمال في المملكة، حيث استقبل البرنامج على مدار الأعوام السابقة آلاف الأفكار، وحوّل المئات منها إلى شركات قائمة، ورَفَد السوق المحلي بشركات جديدة في مجالات حديثة يتطلبها التطور الحالي وتتماشى مع احتياجات السوق المتغيرة، حيث وصل عدد الشركات الأردنية الناشئة التي حظيت بدعم المنصة إلى 253 شركة ناشئة في مختلف القطاعات، وأسهمت في تنمية مشاريع ريادية تركت بصمة واضحة في السوق المحلي، من خلال توفير فرص عمل جديدة ورفد الاقتصاد الوطني.

وتقدّم المنصّة للشركات الناشئة والأفكار الريادية التي يتم اختيارها ضمن البرنامج منحاً ودعماً نقدياً يبلغ مجموعه 75 ألف دينار، بواقع 10 آلاف دينار لكل شركة ناشئة، و15 ألف دينار لكل فكرة ريادية، وذلك لتمكين أصحابها من بناء نموذج العمل لأفكارهم بعد التحقق من إمكانية تطبيق هذه الأفكار على أرض الواقع ومدى ملائمتها للسوق، إلى جانب الدعم اللوجستي من المنصة لمدة عام كامل.