المدن الصناعية تعلن عن نيتها إجراء دراسات لتقييم تنافسيتها اقليميا ودوليا وقدرتها على جذب الإستثمارات

وطنا اليوم:في خطوة نحو تعزيز تنافسية المدن الصناعية الاردنية وجذب المزيد من الإستثمارات الصناعية الى مختلف مواقعها في مختلف مناطق المملكة أعلنت شركة المدن الصناعية الاردنية عن دعوة الشركات الاستشارية المؤهلة لتقديم عروض لغاية تقديم استشارات قصيرة الأجل لتقييم استراتيجية تنافسية المدن الصناعية الأردنية.

ووفقل لبيان أصدرته شركة المدن الصناعية الاردنية فإن الشركة تسعى خلال الفترة المقبلة لإجراء دراسة استراتيجية شاملة لتقييم تنافسية المدن الصناعية التي تديرها ومقارنتها إقليميًا، ووضع توصيات عملية لتحسين جذب الاستثمار، وجودة الخدمات، والأثر الاقتصادي.

وأوضح مدير عام شركة المدن الصناعية الاردنية السيد عمر جويعد أن الاستشارات تتضمن تقييم تشخيصي لأداء كل مدينة صناعية ومقارنة الأداء مع المدن الصناعية المماثلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها، اضافة إلى تقييم احتياجات المستثمرين، مؤكدا أنها ستفضي إلى وضع استراتيجية وخطة عمل للتنافسية ونمذجة الأثر المالي والاقتصادي تتضمن تقديم توصيات للحوافز والحوكمة وتطوير البنية التحتية.

وبين السيد عمر جويعد إنه وبالتزامن مع بدء تنفيذ مراحل رؤية التحديث الاقتصادي للقطاع الصناعي التي تتضمن زيادة تنافسية الصناعة الوطنية وقدرتها على مواكبة التطورات الحديثة في مقدمتها تهيئة كافة التسهيلات لإستقطاب الإستثمارات الصناعية فإن شركة المدن الصناعية الاردنية أخذت على عاتقها البدء بدراسة تقييم شاملة لإداءها التنموي والإستثماري ليواكب التطورات بهدف جذب المزيد من الإستثمارات الصناعية التي ستنعكس اثاراها على مختلف جوانب التنمية في المملكة.

وأكد السيد عمر جويعد أن المدن الصناعية الاردنية أصبحت اليوم تحظى بسمعة محلية وعربية ودولية متميزة تتطلب مواصلة العمل والعطاء والتقدم لرفدها بمختلف مقومات نجاح البيئة الإستثمارية والإستفادة من المميزات التي تحظى بها البيئة الإستثمارية في الاردن مقارنة بمثيلاتها في المنطقة.

وأثنى السيد عمر جويعد على الجهد الحكومي المتواصل لدعم بيئة الإستثمار في المدن الصناعية الاردنية والمتمثل بسلسلة الحوافز والتخفيضات التي اقرت على اسعار الاراضي والكهرباء في مدينتي الحسين والطفيللة الصناعيتين لتعزيز جذب الإسثمارات اليهما، مضيفا أن الفترة القادمة ستشهد المزيد من الخطط والدراسات لتقديم المزيد من حوافز الاستثمار في المدن الصناعية الاردنية.

يذكر أن المدن الصناعية الاردنية والتي تتبع لشركة المدن الصناعية الاردنية وصل عددها اليوم قرابة (9) مدن صناعية موزعة في العاصمة عمان (سحاب والموقر) ومحافظات اربد والكرك والعقبة والسلط والطفيلة ومأدبا والزرقاء حيث بلغ عدد الشركات الصناعية فيها ما يزيد عن (975) شركة صناعية عاملة في مختلف المجالات الصناعية.