مسيرات أوكرانية تشعل حريقا بمستودع نفط بمدينة سوتشي الروسية

وطنا اليوم:شنت أوكرانيا هجمات متفرقة بطائرات مسيرة على عدة مناطق روسية الليلة الماضية وفجر اليوم، تسببت إحداها في نشوب حريق في مستودع للنفط في مدينة سوتشي الروسية.

وقال فينيامين كوندراتييف الحاكم المحلي لسوتشي، في وقت مبكر اليوم الأحد على تطبيق تليغرام، إن أكثر من 120 من رجال الإطفاء يحاولون إخماد حريق شب في مستودع للنفط في مدينة سوتشي الروسية بسبب هجوم أوكراني بطائرات مسيرة.

وحسب كوندراتييف فإن الهجوم الذي وقع في منطقة أدلر في المدينة الساحلية هو الأحدث الذي تشنه أوكرانيا على البنية التحتية داخل روسيا التي تعتبرها كييف أساسية لجهود الحرب التي تشنها موسكو.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن مسؤولين في الطوارئ أن حريقا شب في مستودع وقود سعته ألفي متر مكعب في منطقة كراسنودارالتي تقع بها سوتشي.

وذكرت هيئة الطيران المدني الروسية (روسافياتسيا) على تطبيق تليغرام أن رحلات الطيران توقفت في مطار المدينة لضمان السلامة الجوية.

وقُتلت امرأة في منطقة أدلر في هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية في أواخر الشهر الماضي، لكن الهجمات على سوتشي، التي استضافت الألعاب الأولمبية الشتوية في 2014، كانت نادرة منذ اندلاع الحرب التي شنتها روسيا على أوكرانيا في فبراير/شباط 2022.

يذكر أن منطقة كراسنودار المطلة على البحر الأسود هي مقر مصفاة إلسكي النفطية القريبة من مدينة كراسنودار، وهي من بين أكبر مصافي النفط في جنوب روسيا، وتعد هدفا متكررا لهجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية.

وفي غضون ذلك قال حاكم منطقة فورونيج في جنوب روسيا اليوم الأحد أيضا إن امرأة أصيبت في هجوم أوكراني بطائرات مسيرة تسبب في عدة حرائق.

وأضاف الحاكم ألكسندر جوسيف أن الهجوم أسفر أيضا عن اشتعال النيران في عدد من المنازل والمرافق بسبب سقوط حطام الطائرات المسيرة.

وكتب جوسيف على تطبيق تليغرام أن وحدات الدفاع الجوي دمرت حوالي 15 طائرة أوكرانية مسيرة فوق المنطقة، “ولا يزال التهديد بشن المزيد من الهجمات بطائرات مسيرة قائما”.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن وحداتها دمرت 41 طائرة مسيرة قبل منتصف ليلة أمس السبت فوق المناطق الروسية المتاخمة لأوكرانيا وفوق مياه البحر الأسود.

هجوم على كييف

على الجانب الآخر قالت الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية كييف على تطبيق تليغرام للرسائل إن روسيا شنت هجوما صاروخيا على المدينة. وسمع شهود من رويترز دوي انفجار قوي هز المدينة بعد منتصف الليل بقليل.

وينفي كلا الجانبين استهداف المدنيين في هجماتهم في الحرب التي بدأتها روسيا بغزو شامل على أوكرانيا في فبراير/شباط 2022.

وتقول كييف إن هجماتها داخل روسيا تهدف إلى تدمير البنية التحتية المهمة لجهود موسكو الحربية، وتأتي ردا على الضربات الروسية المتواصلة على أوكرانيا.

وأكدت أوكرانيا أنها ضربت أهدافا عسكرية وخط أنابيب للغاز في روسيا ليل الجمعة السبت، في حين أعلنت السلطات المحلية الروسية مقتل 3 أشخاص نتيجة للهجمات.

وصرحت وزارة الدفاع الروسية بأن الدفاعات الجوية اعترضت أو دمرت 112 طائرة مسيرة في 8 مناطق روسية وشبه جزيرة القرم التي تحتلها روسيا.

ورفض الكرملين فكرة وقف إطلاق نار دائم في أوكرانيا، معتبرا أن ذلك سيصب في مصلحة قوات كييف، رغم إبداء الرئيس الأميركي دونالد ترامب استياءه من هذا الرفض.

من جانبها، تطالب أوكرانيا حلفاءها الأوروبيين بمزيد من أنظمة الدفاع الجوي، وأعلنت ألمانيا الجمعة أنها ستباشر سريعا تسليمها منظومتي باتريوت إضافيتين.

وقال ترامب الجمعة إنه أمر بنشر غواصتين نوويّتين ردا على تصريحات “استفزازية للغاية” أدلى بها الرئيس الروسي السابق ونائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي ديمتري ميدفيديف.