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جلسة هادئة.. الشيباني ينشر صورة مع الشرع في بلودان

3 أغسطس 2025
جلسة هادئة.. الشيباني ينشر صورة مع الشرع في بلودان

وطنا اليوم:نشر وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، مساء السبت، صورة على حسابه في منصة “إنستغرام” جمعته مع الرئيس أحمد الشرع بمطعم في بلودان شمال غربي دمشق.
وأرفق الشيباني الصور بتعليق قال فيه: “جلسة هادئة بعد يوم مزدحم بالعمل من أجل مستقبل مشرق لبلادنا”.
كما أضاف: “بلودان، كعادتها، تُرمم ما أفسده التعب بهدوئها ونسيمها العليل”.
فيما أثارت الصورة تفاعلاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي.

“سيلفي” في أنطاليا
يذكر أنه في 12 أبريل الفائت، نشر الشيباني “سيلفي” التقطها الشرع وهو بجانبه والبحر وراءهما، بمدينة أنطاليا التركية التي شهدت “منتدى أنطاليا الدبلوماسي”.
الصورة التي نشرها أسعد الشيباني على حسابه بإنستغرام في 12 أبريل
وعلق وزير الخارجية على الصورة قائلاً إن “العمل مستمر في كل الميادين”


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