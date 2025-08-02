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أسرة شركة الأسواق الحرة الأردنية تنعى الزميل إياد العدوان

2 أغسطس 2025
أسرة شركة الأسواق الحرة الأردنية تنعى الزميل إياد العدوان

(( وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْه رَاجِعونَ)) 

ببالغ الحزن والاسى وبقلوب عامرة بالإيمان بقضاء الله وقدره تنعى أسرة شركة الاسواق الحرة الاردنيه ممثله برئيس واعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والعاملين فيها وفاة الزميل المرحوم بإذن الله  إياد العدوان من سوق الجسر الملك حسين والذي وافته المنيه مساء اليوم السبت 02/08/2025 بسبب اثر حادث سير.

نعزي أنفسنا جميعا في مصابنا وان يلهم ذويه جميل الصبر والسلوان داعين الله العلي القدير أن يتقبل الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.


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