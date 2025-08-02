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ليلة فنية مصرية للفنان حماقي على “الجنوبي” ضمن “جرش39”

2 أغسطس 2025
ليلة فنية مصرية للفنان حماقي على “الجنوبي” ضمن “جرش39”

وطنا اليوم – شهد المسرح الجنوبي بمدينة جرش الأثرية، أمس الجمعة، ليلة فنية طربية مصرية كان فارسها الفنان المصري محمد حماقي، وذلك ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون بدورته الـ39 تحت شعار “هنا الأردن.. ومجده مستمر”.
واستهل حفل الفنان حماقي بعزف موسيقي قدمته الفرقة الموسيقية المصاحبة له لأغنيته “نفسي أبقى جنبه”، قبل أن يصعد إلى خشبة المسرح ويحيي الجمهور بعد غيابه عن المهرجان نحو 10 سنوات، ليستهل “ليلته” الفنية بأغنية “عندك”.
كما قدم، وسط تفاعل كبير من الجمهور المحتشد على مدرجات المسرح، أغنيات “حلوة وبتحلي”، و”لا ملامة”، و”ما بلاش” المعروفة لدى عشاق فنه.
وواصل الفنان حماقي حفله الفني بباقة من الفقرات الغنائية، منها “أدرينالين”، ومن أغانيه القديمة “أحلى حاجة فيك”.


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