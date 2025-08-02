الشاعران العراقي النطاح والسعودي الشادي يحلقان في فضاءات القصيدة النبطية بـجرش 39

وطنا اليوم – حلق الشاعران العراقي مأمون النطاح والسعودي الدكتور صالح الشادي في فضاءات القصيدة النبطية والأغنية الشعبية مساء أمس الخميس في مركز الحسين الثقافي بعمان، بأمسية عنوانها “القصيدة النبطية والأغنية الشعبية”، ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون بدورته الـ39 تحت شعار “هنا الأردن .. ومجده مستمر”.

وفي الأمسية التي حضرها أمين عام وزارة الثقافة الدكتور نضال العياصرة وقدمها الفنان والشاعر ماجد زريقات الذي استهل الأمسية بقراءة قصيدتيه “هدبتلي الشماغ الأحمر” و”يا جايب الخير”، قرأ الشاعر العراقي النطاح عدداً من قصائده ومنها “بيت ولمنا” التي جاءت في مدح الأردن و”الهامة إلنا” المهداة لوطنه العراق و”اللي انطاك”.

كما قرأ قصيدة “الله خالقها كلها عناد” التي جمع الشاعر فيها بين الفصحى والعامية بين أبياتها، و”اشتري الغالي”، و”الهيبة”، ومن اللغة الفصحى الغزلية “تدعي وصل”، والنبطية “حظ الردي” النبطية، و”علمتني شموخ” التي وجهها لبلده العراق.

أما الشاعر السعودي الشادي الذي له مشاركات سابقة في المهرجان وحضور متواصل وصداقات وعلاقة عميقة مع الأردن، قرأ العديد من القصائد التي تميز بها ومنها “بين العين”، و”دقايق صمت”، و “يا بنيتي” التي كتبها قبل 30 عاماً موجهة لابنته، وقصيدة “شاعر” التي تصف حال الشاعر مع القصيدة، و”يوم ضاقت” التي تتحدث عن الوفاء، وقصيدة “قدم” بالفصحى والتي كتبها الشاعر في مكة وهو في العشرينات من عمره، والتي جاءت في مسحة صوفية، “من تجين”، واختتم بقصيدة “الأخيرة”، و”مرحباً”.

وفي نهاية الأمسية، التي حضرها السفير العراقي في الأردن عمر البرزنجي، ومن السفارة السعودية عصام شرف، سلّم الدكتور العياصرة الشهادات التقديرية للشعراء زريقات والشادي والنطاح.