مسرح الساحة الرئيسة في جرش يشهد فعاليات فنية تراثية عربية ودولية

وطنا اليوم – واصل مسرح الساحة الرئيسة بمدينة جرش الأثرية مساء أمس الخميس، والذي يستقطب عددًا كبيرًا من الجمهور، تقديم فعاليات فنية تراثية عربية ودولية ترتقي بالذائقة وتزخر بالأصالة وتعبر عن العمق الحضاري للدول الشقيقة والصديقة المشاركة ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون بدورته الـ39 تحت شعار “هنا الأردن..ومجده مستمر”.

في أولى فقرات أمس على المسرح الذي أسهم بتعزيز التواصل الثقافي بين الشعوب والدول، قدمت فرقة الفن الموسيقي السعودية “الأوركسترا والكورال والوطني السعودي” أمسية فنية غنائية تنهل من الموروث الغنائي السعودي الأصيل الثري بمفرداته العميقة وأنغامه الأثيرة، باقة من الأغاني التي تتكئ على الموروث الغنائي الشعبي والثقافي والفني الغني في المملكة العربية السعودية وأغان مأثورة أخرى لعمالقة الطرب السعوديين وسط تفاعل الجمهور .

وفي الفقرة الثانية من فعاليات مسرح “الساحة” قدمت فرقة “آميزا” الهندية بأزيائها التقليدية الزاهية التي تضج بالحياة وتعبر عن طبيعة الهند الخلابة، عرضًا فنيًا مميزًا عبق بمفردات الموروث الحضاري الهندي المتنوع والمتعدد والضارب في التاريخ.

وعكست اللوحات الفنية أنماط فنية رئيسة وهي؛ “كاثا” و”أوديسي” و”بهاراتاناتيام”، بحيث يجمع الاستعراض بين حركات كاثاك السريعة والدورانية، وتقاسيم أوديسي الناعمة، ورشاقة بهاراتاناتيام التقليدية، علاوة على التعبيرات الدرامية المصاحبة للأداء والمؤثرات الصوتية بالموسيقى الهندية التقليدية.

وبحضور سفيرة الهند في الأردن مانش تشاوهان ومجموعة من الجالية الهندية، صالت الفرقة الهندية بلوحات استعراضية فنية بأدائها الحركي الراقص بمصاحبة الغناء والموسيقى الهندية التقليدية والمضمخة بجماليات الشرق ومكنونات الهند الثرية والمؤثرات الصوتية المصاحبة.

وفي ختام فقرة الفرقة الهندية، كرمت السفيرة الهندية ومدير مسرح الساحة الرئيسة الفنان نايف الزايد الفرقة الهندية.

وفي الفقرة الثالثة من فعاليات الساحة والتي شهدت حضورًا فنيًا غنائيًا أردنيًا وتفاعلًا كبيرًا من الجمهور شارك فيه الفنانان محمد اربيحات ويحيى صويص تباعًا.

واستهل الغناء الفنان اربيحات بأغنية “ترويدة أبو حسين” ليواصل وصلاته الغنائية بباقة من الأغاني الأردنية الشعبية ومنها “ردي شعراتك”و”مرعية” و “نزلن على البستان” التي رافقه الجمهور في غنائها.

كما غنى مجموعة من الأغاني الأردنية والعربية ومنها “هدا الزرزور على الشجر” “واساري سرى الليل “ليختتم اربيحات بأغنية “يمه مال الهوا “.

بدوره استهل الفنان صويص بأغنية “صندوق العروس” التي تفاعل معها الجمهور ليواصل مع باقة من الأغاني الوطنية ومنها ” الأردن عالي”و”علا علم بلادنا” و “يا بيرقنا العالي” .

وتابع مع مجموعة من الأغاني التراثية الأردنية ومنها “نزلن على البستان” و”مرعية” و”على العين موليتين” و”دق ألماني” ليختتم فقراته وفعاليات المسرح الرئيس.