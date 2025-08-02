ألمانيا تفجّر مفاجأة علمية: ألواح شمسية بحجم راحة اليد وقوة إنتاجية خارقة

وطنا اليوم – علوم وتكنولوجيا-في إنجاز علمي غير مسبوق، أعلن فريق بحثي ألماني عن تطوير جيل جديد من الألواح الشمسية يتميز بحجم صغير للغاية يعادل حجم راحة اليد، لكنه قادر على توليد طاقة كهربائية تفوق الألواح التقليدية بأكثر من 1000 ضعف، مما قد يُحدث ثورة في عالم الطاقة النظيفة ويعيد رسم خريطة الطاقة العالمية.

🔬 تقنية بلورية مبتكرة تستغني عن السيليكون

وبحسب ما نُشر في مجلة Science Advances العلمية، فإن الفريق اعتمد على تقنية تعتمد على تركيب نانوي فريد من بلورات التيتانات (باريوم، سترونشيوم، كالسيوم) مرتبة في طبقات لا يتجاوز سُمكها 200 نانومتر فقط، ما يمنحها قدرة امتصاص ضوئي غير مسبوقة دون الحاجة لاستخدام السيليكون.

⚡ إنتاجية مذهلة: 50 كيلواط/ساعة من متر مربع واحد فقط

ويؤكد الباحثون أن اللوح الواحد الذي تبلغ مساحته 10 سنتيمترات مربعة فقط يمكن أن يولّد طاقة تضاهي إنتاج ألواح شمسية تقليدية بمساحة 10 أمتار مربعة. أما المتر المربع من هذه التقنية الحديثة، فيستطيع نظريًا توليد نحو 50 كيلواط/ساعة، وهو ما يكفي لتشغيل منزل بالكامل بسهولة.

🌍 مستقبل الطاقة يبدأ من ألمانيا

هذا الابتكار يُعدّ تحولًا نوعيًا في سباق العالم نحو مصادر الطاقة النظيفة، خصوصًا في ظل التحديات البيئية وأزمات الطاقة المتكررة في العديد من الدول. اللافت أن هذا التقدم لم يأتِ هذه المرة من الصين أو اليابان، بل من ألمانيا التي تضع نفسها في مقدمة الدول المُبتكرة في مجال الطاقات المتجددة.

🏠 تطبيقات مستقبلية واعدة

ويُتوقّع أن يُحدث هذا التطوير نقلة كبيرة في مفهوم إنتاج الكهرباء، حيث يمكن للمنازل، خاصة في الدول التي تعاني من انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي، أن تكتفي بألواح صغيرة الحجم لتوليد احتياجاتها اليومية من الطاقة دون الحاجة إلى بنية تحتية معقدة أو مكلفة.