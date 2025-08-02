“فرعي” و”اوتوستراد” يحركان المسرح الشمالي في جرش بأغاني الراب  والموسيقى البديلة

وطنا اليوم-شهد المسرح الشمالي الجمعة في مدينة جرش الأثرية ليلة حماسية، حيث أحيا مغني الراب الأردني طارق أبو كويك، المعروف فنياً باسم “فرعي”، حفلا جماهيريا ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون.

واستهل “فرعي” الحفل بأغنيته الشهيرة “ضلك ملاك”، وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي ردد معه كلمات الأغنية بحماس.

وواصل تقديم باقة متنوعة من أعماله التي تنتمي إلى فن الراب، حيث قدم مجموعة من أغانيه التي تعكس قضايا الشباب والواقع الاجتماعي بلغة فنية جريئة ومعاصرة.

وجاءت مشاركة “فرعي” ضمن جهود المهرجان لتسليط الضوء على الألوان الموسيقية الحديثة، وفتح فضاءات جديدة أمام الجيل الجديد من الفنانين الأردنيين الذين يقدمون تجارب موسيقية مغايرة تعبر عن نبض الشارع وهمومه.

وتم تكريم “فرعي” من قبل وزيرة السياحة لينا عناب.

اوتوستراد

أحيت فرقة “أوتوستراد” الأردنية أمسية فنية على المسرح الشمالي، ضمن البرنامج الموسيقي لـ مهرجان جرش للثقافة والفنون، وسط حضور جماهيري من محبي الموسيقى البديلة.

وقدمت الفرقة خلال الحفل مجموعة من أعمالها الغنائية التي عرفت بها، والتي تمتاز بأسلوب فني يجمع بين الروك، الفانك، الريغي والموسيقى اللاتينية، مع كلمات تعبّر عن تجارب الحياة اليومية باستخدام اللهجة الأردنية، وهو ما أكسبها جماهيرية واسعة في الأردن والمنطقة العربية.

وتأتي مشاركة “أوتوستراد” في إطار حرص إدارة مهرجان جرش على تنويع الفقرات الفنية واستقطاب الفرق الموسيقية الشبابية المستقلة التي تقدم محتوى معاصرا يتفاعل مع اهتمامات الجيل الجديد، ويعبر عن الواقع الاجتماعي بأسلوب إبداعي حديث.

الجدير بالذكر أن فرقة “أوتوستراد” تأسست في عمان عام 2007، وتعد من أبرز الفرق الموسيقية في الأردن، إذ نجحت في تقديم تجربة موسيقية متميزة تمزج بين الهوية المحلية والتأثيرات الموسيقية العالمية.

وتم تكريم فرقة اوتستراد من قبل وزيرة السياحة لينا عناب.