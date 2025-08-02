محمد حماقي وليلة غناء مصرية مميزة على المسرح الجنوبي في جرش

وطنا اليوم-جاء الى مهرجان جرش للمرة الثانية ليلتقي عشاق صوته بين اعمدة جرش التاريخية التي تهتز طربا مع كل نغمة يرددها مع جماهيره التي حيته بحرارة واعجاب، وقد رددت أغانيه معه فبدت كأنها كورال موسيقي متقن.

حماقي لون اخر وصوت مختلف جاء يحمل صفاء النيل وروعة الأهرامات وحضارة آلاف السنين.

انه المطرب محمد حماقي. وكانت البداية مع الموسيقى.

وفي الليلة قبل الأخيرة للمهرجان كان الموعد مع صاحب أغنية ما بلاش.

وعزفت الفرقة موسيقى أغنية نفسي أبقى جنبه. وأضاء الجمهور الأجهزة الخلوية انسجاما مع معاني الأغنية. وتعالت الصرخات في المدرجات من الصبايا والشباب. وحيا حماقي الجمهور قائلا لهم : وحشتوني، بعدها قدم حماقي أغنية “عندك”.

ومع زيادة صرخات الجمهور استجاب حماقي وقدم أغنية “حلوة وبتحلي” ومنها:

زيها مين.. والله ما تلاقوا زيها لفوا الدنيا ودوروا

دى جمالها معدى واللى يشوفه بيقدره.. والله ما تلاقوا زيها.. زيها مين بتهزروا “وهي أغنية هادئة.

ثم غنى “لا ملامة”، وبعدها قدم أغنية “ما بلاش”، ومنها :ما بلاش تغيب عنا تاني.. ما بلاش يا سايب اراضينا.. ما بلاش تغيب عنا تاني”.

وقبل أن يغني حماقي كانت الصبايا تردد الأغنية وهو مبهور يتأمل الأصوات وقال: ايه الحلاوة دي.. وهي أغنية الحقيقة.

ومن أغانية الجميلة أغنية ” ادرنالين “. وتتحدث عن لمسة يد الحبيبة التي تسري مثل الكهربا بالشرايين. ومن أغانيه القديمة قدم أغنية”أحلى حاجة فيك “. وكان واضحا ان الجمهور حافظا أغانيه حتى القديمة. وطلب الجمهور من حماقي إعادة الأغنية.

يذكر أن محمد حماقي أحد المغنيين المشهود لهم على الساحة الغنائية العربية.وهو أول فنان مصري يمثل أحد أعضاء لجنة تحكيم “ذا فويس”: أحلى صوت، بنسخته العربية في الموسم الرابع والخامس، والذي عُرض على قنوات إم بي سي. وهو أيضا عضو في لجنه تحكيم ذا فويس كيدز: أحلى صوت في موسمه الثالث، والذي عُرض أيضا على قنوات إم بي سي.