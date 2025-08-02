كابيتال بنك يعلن عن أسماء الفائزين بالجوائز الكبرى لحملة التوفير لعام 2025 بقيمة 100 ألف دينار لكل فائز

وطنا اليوم/احتفل كابيتال بنك بالإعلان عن عملائه الفائزين بالجائزة الكبرى ضمن حملة حسابات التوفير لعام 2025، والتي أُطلقت هذا العام تحت شعار “بنربحك شو ما بدك”، بمناسبة مرور 30 عاماً على تأسيس البنك.

وتُعد هذه الحملة واحدة من أكبر حملات التوفير في السوق المصرفي الأردني، حيث قدم البنك جائزتين كبريين، وأتيحت لكل فائز فرصة اختيار جائزته الخاصة بقيمة تصل إلى 100ألف دينار أردني. وفاز بالجائزة هذا العام كل من السيد حسين محمد حسني الحلو عميل فرع العقبة، والسيد رافي سهيل فرح عوده عميل فرع خلدا / جسر دابوق في العاصمة عمَان.

هذا وقد عمل كابيتال بنك على تنظيم احتفالات مخصصة للفائزين؛ حيث شهدت فعاليات البنك في العقبة احتفالاً تضمن زفة وعروضاً مبهجة. أما الفائز من فرع خلدا/جسر دابوق في العاصمة عمَان والمقيم في الولايات المتحدة، فقد شارك فرحته عن بُعد عبر مكالمة مرئية، حيث أقام البنك احتفالاً خاصاً لعائلته في الأردن في لمسة إنسانية تؤكد التزام البنك بقربه من عملائه أينما كانوا.

وفي تعليق له على الحملة ونتائجها، هنأ رئيس إدارة الخدمات المصرفية للأفراد في كابيتال بنك، نديم خيطان الفائزين بجوائز حملة التوفير القيّمة، وقال: “نفخر بإطلاق واحدة من أضخم حملات التوفير في المملكة، ليس فقط من حيث الجوائز، بل من حيث الرسالة التي تحملها. كابيتال بنك لا يقدّم مجرد خدمات مصرفية، بل يؤمن بدوره كشريك حقيقي في تحقيق تطلعات عملائه. واختيارنا هذا العام لتقديم جوائز استثنائية يتماشى مع احتفالنا بثلاثة عقود من التميّز والريادة، ويترجم وعدنا المتجدد لعملائنا: أن نكون دائماً بجانبهم في طريق تحقيق أحلامهم.”

وتعكس حملة التوفير لعام 2025 رؤية كابيتال بنك في تحفيز ثقافة الادخار لدى الأفراد والعائلات، وحرصه على تصميم منتجات مصرفية تواكب احتياجات العملاء وتُحفزهم على بناء مستقبل مالي آمن. كما تؤكد على ريادة البنك في ابتكار مبادرات نوعية تُرسّخ موقعه المتقدم في القطاع المصرفي الأردني.

وتمنح حملة التوفير العملاء الحاليين والجدد فرصًا متعددة للفوز من خلال فتح أو تغذية حسابات التوفير الخاصة بهم، على النحو التالي؛ سحوبات أسبوعية: 5 فائزين كل أسبوع، كل منهم يحصل على 9,999 دينار أردني، جائزة أيلول: راتب شهري بقيمة 3,333 دينار أردني لمدة 30 شهراً لفائزَين، جائزتا حزيران وكانون الأول الكبرى: 4 فائزين يختارون الجائزة التي يرغبون بها، بقيمة تصل إلى 100 ألف دينار أردني لكل فائز. للمزيد من التفاصيل حول الحملة وشروطها، يرجى زيارة الرابط التالي: https://www.capitalbank.jo/ar/personal/accounts/gold-road-savings