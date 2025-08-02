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وزير التعليم العالي محافظة وأسرة الوزارة ينعون وفاة الزميل محمد فوزي أبوزينه

2 أغسطس 2025
وزير التعليم العالي محافظة وأسرة الوزارة ينعون وفاة الزميل محمد فوزي أبوزينه

وطنا اليوم-ببالغ الحزن وعظيم الأسى مع التسليم بقضاء الله تعالى وقدره ينعى وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور عزمي محافظة، وأمين عام الوزارة الأستاذ الدكتور مأمون الدبعي، وأعضاء مجلس التعليم العالي، وأسرة الوزارة وفاة الزميل الفاضل محمد فوزي أبوزينة الموظف في مديرية تكنولوجيا المعلومات والتحول الإلكتروني، والذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم السبت مستذكرين مناقب الفقيد، وحسن أخلاقه، واسهاماته في تطوير العمل، والخدمات الجليلة التي قدمها طوال فترة عمله، كما يتقدمون بأحر التعازي وأصدق المواساة لأسرة الفقيد.

إنا لله وإنا إليه راجعون


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