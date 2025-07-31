جوزيف عطية وملحم زين في ليلة لبنانية في مهرجان جرش

– جوزيف عطية ” غلطت بحقك سامحيني”

– ملحم زين ” ظلي اضحكي عيونك ما خلقت للبكي”

وطنا اليوم:كان المطرب جوزيف عطية على موعد مع محبي صوته في المسرح الجنوبي ضمن فعاليات مهرجان جرش 2025 .

وفي البداية حيا جوزيف الجمهور واستحضر روح الفنان الراحل زياد الرحباني وقدم أغنية فيروز كيفك انت من ألحان الفقيد. ومنها:

بتذكر آخر مرّة شفتك سنتا؟

بتذكر وقتا آخر كلمة قلتا؟

وما عدت شفتك وهلّق شفتك

كيفك إنتَ؟ مَلّا إنتَ

ثم تابع وصلته الغنائية بأغنية ان شالله منها:

لو في يوم كان الحمل عليك ثقيل

وتايه لوحدك مش لاقي دليل

والهموم تخلي الليل طويل

وترميك في غربة ومرارة وويل

وتفاعل معه الحمهور

كم غنى حبيت عيونك

ومن اغنية لا تروحي :

لا لا تروحي

غلطت بحقك سامحيني آخر مرة سامحيني

غلطت بحقك وندمان عـ الوقت اللي مضى

غيرة وعذاب وحرمان ولا لحظة رضا

كما غنى” لايق عليك البغددة”

وقدم أغنية حابب شوفك ومن كلماتها :

” حابب شوفك كل ظروفك ما تعنيني

مش علَى كيفك تبعد عني وتلاقيني

لا مو طَبعي أترجاك وإحني جبيني

وَحده ربي يؤْمر على راسي وعيني “.

ومع المواويل اندما الجمهور معه ومع المزمار ودقات الطبل تحول المدرج الجنوبي إلى ساحة دبكة.. قدم عطية أغنية :

يا كل الدني ع هالليلة اشهدي

كما غنى “ع العين موليتين واتناش مولية”.

كذلك قدم أغنية محمد عساف علّي الكوفية. من أغنيات عمر العبداللات قدم جوزيف عطية يا سعد

ومع أضواء الموبايلات قدم جوزيف أغنية “طلعت بحياتك عادي” وهي أغنية هادئة

تبعها بأغنية بحبك بعد غيمة شتي. تبعها بأغنية تعب الشوق كذلك غنى للبنان :

لبنان رح يرجع والختام مع اغنية فيروز نسم علينا الهوى.

وقام أيمن سماوي مدير المهرجان بتكريم الفنان عطية.

الريـس» ملحم زيـــن

لمشاركة المطرب ملحم زين نكهة خاصة كلما جاء للقاء جمهور مهرجان جرش. فهو المطرب الذي اعتاد تقديم أغنيات تسعد الناس بالحانها وكلماتها ومعانيها وقربها من النفوس البسيطة الباحثة عن فرح .. وهو ما اعتادوا ان يجدوه في إطلالاته.

وابتدأ مشاركته لأغنية نامي يا حياتي.

وعبر عن شعوره بالعودة لمهرجان جرش.

وقدم أغنية غيبي يا شمس غيبي

ومنها :

” وغيبي يا شمس غيبي، وبلكي بورد حبيبي

والله يقطع نصيبه، ياللي قطع لي نصيبي”.وظهر الطبال مع الأغنيه ومع آهات الجمهور.

وأتبعها بأغنية ” ظلي اضحكي

عيونك ما خلقت للبكي “

كما غنى ملحم زين :

يا عمري ع فراقك انا. وبعدها اغنية ” قلبي دق”.

وقدم :

موال كنت قادر أطير

موال ذكرتك والسماح مغيمة

وأغنية “على الواه” وكذلك : عندك بحرية

ولهذا أطلقوا عليه «ريّس الأغنية العربية».