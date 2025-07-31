92.4 مليون التبادل التجاري مع سوريا خلال 4 أشهر

وطنا اليوم:بلغ حجم التبادل التجاري بين الأردن وسوريا خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي 92.4 مليون دينار منها 72.1 مليون صادرات و20.3 مليون مستوردات، حيث يميل الميزان التجاري لصالح الأردن بقيمة 51.8 مليون دينار، وفق ما قالت غرفة تجارة عمّان.

وقالت الغرفة إن المنتجات الأردنية التي تملك إمكانيات للتصدير حاليا إلى السوق السوري هي (الحديد، الإسمنت، مواد العزل، الدهانات، الكابلات الكهربائية)،في الوقت الذي بلغ التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي 115,9 مليون دينار منها 55,1 مليون صادرات و60,8 مستوردات منها، حيث كان يميل الميزان التجاري لصالح سوريا.

وأشارت الغرفة إلى أن الأردن صدّر إلى سوريا العام الماضي بقيمة 55,076 مليون دينار منها منتجات صناعة غذائية وصناعات كيماوية وجلود وحيوانات حية وغيرها من المنتجات، فيما احتلت صادرات منتجات صناعة الأغذية المرتبة الأولى بقيمة 14,654 مليون دينار وهي تشكل 26.6% من إجمالي الصادرات البالغة 55,076 مليون دينار.

وبخصوص أهم المستوردات من سوريا فقد كانت منتجات نباتية (فستق حلبي) ومنتجات حيوانية (ضأن حي) فيما بلغ إجمالي المستوردات من سوريا العام الماضي 60,849 مليون دينار.

وقررت وزارة الداخلية في 23 آذار الماضي، بالتنسيق مع الجهات المعنية إدامة عمل مركز حدود جابر مع سوريا على مدار 24 ساعة يوميا، لتسهيل حركة التجارة البينية واستيعاب حجم الحركة المتزايدة.

وتشهد العلاقات الأردنية السورية، تعاونا على الأصعدة كافة، سياسيا ودبلوماسيا واقتصاديا، إذ تتوالى الزيارات الأردنية إلى الجارة؛ آخرها زيارة وفود من غرف التجارة والصناعة، أفضت إلى فتح آفاق جديدة للتعاون.