تفعيل خطي السلط والكرك ضمن مشروع النقل بين عمّان والمحافظات

وطنا اليوم:اعلنت وزيرة النقل وسام التهتموني الخميس، عن بدء التشغيل الرسمي لخطي عمان السلط وعمان الكرك ضمن المرحلة الأولى من مشروع هيكلة النقل العام بين عمان ومراكز المحافظات.

وتم التشغيل الرسمي لخطي إربد – عمّان وجرش – عمّان اعتبارا من 1 تموز الحالي.

ويهدف المشروع إلى تحسين مستوى النقل بين العاصمة وبقية المحافظات وتعزيز الربط بين المدن الرئيسة، بما يسهم في تقليل الازدحامات المرورية وتخفيف الاعتماد على المركبات الخاصة، إضافة إلى توفير وسيلة نقل آمنة ومنتظمة بأسعار مناسبة.

وأكّدت وزيرة النقل، وسام التهتموني، في وقت سابق أن مشروع هيكلة النقل العام بين مراكز المحافظات يشكل نقلة نوعية على صعيد تطوير خدمات النقل العام في المملكة، حيث يعتمد على تشغيل حافلات مزودة بأنظمة تتبع ومراقبة وتحصيل الأجرة إلكترونيا، ويعمل وفق ترددات زمنية ثابتة تضمن انسيابية وانتظام الخدمة.

وقالت، إنّ المشروع يهدف إلى تحسين مستوى النقل بين العاصمة وبقية المحافظات وتعزيز الربط بين المدن الرئيسة، بما يسهم في تقليل الازدحامات المرورية وتخفيف الاعتماد على المركبات الخاصة، إضافة إلى توفير وسيلة نقل آمنة ومنتظمة بأسعار مناسبة.

وأضافت، أن المرحلة الأولى من المشروع تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للنقل التي تركز على بناء شبكة نقل عام متكاملة وذكية تدعم الاستدامة البيئية والاقتصادية وتواكب التوسع الحضري.

وشددت التهتموني على حرص الوزارة على متابعة جميع مراحل التشغيل بشكل مباشر، وتلقي ملاحظات المواطنين بشأن جودة الخدمة لتطويرها باستمرار بالتعاون مع شركات النقل والجهات التنظيمية.