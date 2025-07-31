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إضرام النار في مسؤول أمريكي داخل مكتبه بولاية فيرجينيا

20 ثانية ago
إضرام النار في مسؤول أمريكي داخل مكتبه بولاية فيرجينيا

وطنا اليوم:أفادت الشرطة الأميركية الأربعاء بأن شخصا أضرم النار في عضو بمجلس مدينة في ولاية فرجينيا بعدما اقتحم مكتبه بمجلة محلية.
وقالت السلطات إن المحققين يعتقدون أن الهجوم نجم عن “مسألة شخصية” ولا علاقة له بنشاط الضحية السياسي أو عمله كعضو في مجلس المدينة.
والضحية هو لي فوغلر “38 عاما”، مسؤول منتخب في مدينة دانفيل بولاية فرجينيا.
وذكرت الشرطة أن المشتبه به دخل مكتب فوغلر، حيث يعمل في مجلة محلية، وواجهه بشكل مباشر ثم سكب عليه سائلا قابلا للاشتعال.
ولم يتسن معرفة حالة فوغلر على الفور، بينما احتجزت الشرطة المشتبه به.
ووجهت إلى المشتبه به، شوتسي مايكل “باك” هايز من دانفيل، تهم بمحاولة القتل من الدرجة الأولى والتسبب بجروح خطيرة.
ونُقل فوغلر إلى وحدة الحروق في مستشفى في تشابل هيل بولاية نورث كارولاينا، بحسب ما أفاد والده، جاك فوغلر لوكالة أسوشيتد برس.
ورفض مستشفى “يو إن سي هيلث” التعليق على حالة فوغلر بعد ظهر الأربعاء


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