بعد عودته من ألمانيا.. مقتل شاب سوري تحت التعذيب في دمشق

وطنا اليوم:توفي الشاب السوري يوسف اللباد من أبناء حي القابون الدمشقي، في أحد سجون الأمن الداخلي في العاصمة دمشق بعد يومين فقط من عودته من ألمانيا في رظوف غامضة.

واتهمت عائلته وناشطون سوريون السلطات السورية بوفاته تحت التعذيب في السجن.

وأشارت مصادر مقربة من العائلة إلى أن اللباد اعتُقل من داخل المسجد الأموي، وسُلّم جثمانه لاحقاً لعائلته وعليه آثار تعذيب واضحة، ما أثار موجة استنكار واسعة واتهامات مباشرة للأمن الداخلي بالتسبب في وفاته.

ونقلت صحيفة “الوطن” المقربة من الحكومة السورية عن مصدر خاص في وزارة الداخلية، الأربعاء، أن “الشاب يوسف اللباد توفي داخل أحد السجون التابعة للوزارة في ظروف غامضة”، مشيرة إلى أن “وزير الداخلية (أنس خطاب) وجّه بفتح تحقيق مستعجل لكشف ملابسات الوفاة واتخاذ الإجراءات اللازمة”.

الرواية الرسمية :

أوضح قائد الأمن الداخلي في محافظة دمشق، العميد أسامة محمد خير عاتكة، ملابسات الحادث المؤسف الذي وقع للشاب يوسف اللباد في أحد المساجد في دمشق، وأدى إلى وفاته.

وقال العميد عاتكة في تصريح نقلته وزارة الداخلية عبر قناتها على تلغرام: إنه “في يوم الثلاثاء بتاريخ الـ 29 من الشهر الجاري، وردت تقارير عن شاب في حالة نفسية غير مستقرة، حيث دخل المسجد الأموي وهو في حالة من عدم الاتزان وبدأ يتفوه بعبارات غير مفهومة كما وثّقت كاميرات المراقبة داخل المسجد، فتم التعامل مع الحالة من قبل عناصر حماية المسجد، الذين حاولوا تهدئته ومنعه من إيذاء نفسه أو الآخرين.

وأضاف العميد عاتكة: أثناء وجود الشاب في غرفة الحراسة، أقدم على إيذاء نفسه بشكل عنيف عبر ضرب رأسه بأجسام صلبة، ما تسبب له بإصابات بالغة، وقد تم الاتصال بالإسعاف على الفور، إلا أنه فارق الحياة رغم محاولة إسعافه.

وتابع قائد الأمن الداخلي بدمشق: “نؤكد على خطورة هذا الحادث ونسعى جاهدين لتحديد جميع الملابسات المحيطة به، ونعمل بالتعاون مع الجهات المختصة لإجراء تحقيق شامل وشفاف، وسنقوم بإصدار المزيد من المعلومات حالما تتوفر”.

وختم العميد عاتكة بالتقدم بأحرّ التعازي والمواساة القلبية لعائلة الفقيد.

وزير الداخلية يعد بتحقيق عاجل

أعرب وزير الداخلية أنس خطاب عن خالص تعازيه لذوي الشاب يوسف اللباد، مؤكداً بدء تحقيقات عاجلة ونزيهة بشأن وفاته.

وأكد الوزير خطاب في منشور عبر (X) : أنه “في حال ثبوت تورط أي من عناصر حرس المسجد الأموي أو عناصر الأمن في المنطقة بوفاة الشاب يوسف اللباد، سيتم اتخاذ أشد الإجراءات القانونية بحقهم دون أي تهاون، عبر الجهات القضائية المختصة”.

وأشار إلى التزام الوزارة بإجراء تحقيق عادل وشفاف، ونقل تفاصيل القضية إلى الرأي العام كما حدثت، بعد انتهاء التحقيقات وصدور تقرير الطبيب الشرعي.

زوجته تعلق :

وفي أول تعليق من العائلة، اتهمت زوجته سندس عثمان، عبر صفحتها في “فيسبوك”، جهاز الأمن العام بالتسبب في وفاته، وقالت إن زوجها “تم اعتقاله من الجامع الأموي في دمشق، وتوفي بعد يومين فقط من عودته إلى البلاد، نتيجة تعرضه للتعذيب خلال فترة احتجازه”. وأكدت أن “جثمانه كان مغطى بآثار تعذيب واضحة”، مضيفة: “زوجي ما صرله غير يومين راجع عالبلد، اللي على أساس صار فيها أمان. أنا بطالب بحق زوجي وحق أولادي، وعلى الجميع ممن يمتلك ضمير وإنسانية أن يطالب معنا بكشف الحقيقة ومحاسبة الجناة”. ودعت أبناء حي القابون إلى “عدم السكوت عن مقتل أحد أبنائهم”، محذّرة من أن “استمرار الصمت سيجعل الجميع عرضة للانتهاكات”.

تلاسن مع أحد عناصر الأمن

من جانبه، أشار الصحافي باسل حوى، المقيم في أوروبا، إلى أن الشاب اعتُقل إثر مشادة كلامية مع أحد عناصر الأمن خلال زيارته للجامع الأموي، وقال في منشور على صفحته في “فيسبوك”: “شاب سوري عاد من ألمانيا في زيارة قصيرة إلى دمشق، وانتهت حياته بعد أن قُتل تحت التعذيب. الدولة الجديدة مطالبة بموقف واضح وصريح تجاه هذه الجريمة”. ووجّه حوى رسالة لوسائل الإعلام والمسؤولين قائلاً: “سأنشر رسالة زوجته لعلها تلامس ضمير من لا يزال صامتاً”.

وتأتي الحادثة في وقت تحاول فيه السلطات الانتقالية الجديدة في دمشق تعزيز صورة الاستقرار، وسط دعوات حقوقية متزايدة لتوثيق الانتهاكات داخل مراكز الاحتجاز، ومطالبات بمحاسبة المتورطين في التعذيب وغيره من أشكال الانتهاك، لضمان عدم تكرار ما حدث في الحقبة السابقة.