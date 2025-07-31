الشيخ: هجمة ممنهجة تستهدف مصر والأردن لتقويض دعمهما لفلسطين

وطنا اليوم:قال نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، الخميس، إن الأردن ومصر يتعرضان لهجمة منظمة، على خلفية التشكيك بدور البلدين تجاه القضية الفلسطينية وموقفهما من الحرب في غزة سياسيا وإنسانيا.

وقال الشيخ في تغريدة عبر (إكس)، “وسط الهجمة المنظمة التي تستهدف مصر والأردن، لا يمكن تجاهل أن البلدين يقفان على خطوط تماس حساسة، ويحملان عبء استقرار المنطقة رغم التحديات”.

وأضاف الشيخ “الهجوم عليهما ليس عفويًا، بل جزء من محاولات خبيثة لإضعاف مواقفهما وضرب أي توازن عربي”.

وتابع الشيخ قائلا إن “من يهاجم مصر والأردن اليوم، يتجاهل عمدا دورهما في دعم القضية الفلسطينية، ووقوفهما سدا منيعا ضد تهجير شعبنا ودعم صموده وثباته على أرض وطنه، والجهد السياسي المشترك مع الأشقاء والأصدقاء لوقف حرب الإبادة والتجويع، وتوسيع دائرة الدول التي أبدت استعدادها للاعتراف بدولة فلسطين”.

وختم “نوجه التحية لمصر والأردن قيادة وشعبا على مواقفهم الراسخة والثابتة والمنتصرة لحق شعبنا في الحرية والاستقلال”.