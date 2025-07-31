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الاحتلال يرتكب مجزرة بحق منتظري المساعدات شمالي غزة

42 ثانية ago
الاحتلال يرتكب مجزرة بحق منتظري المساعدات شمالي غزة

وطنا اليوم:استشهد، امس الأربعاء، ما لا يقل عن 40 مدنيًا وأصيب أكثر من 200 آخرين، في مجزرة مروعة ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق فلسطينيين كانوا ينتظرون المساعدات الإنسانية على شارع الرشيد قرب معبر زيكيم شمال قطاع غزة، وفقًا لمصادر فلسطينية.
وقالت خدمات الإسعاف والطوارئ في غزة إن مستشفيات المدينة استقبلت أعدادًا كبيرة من الجرحى، معظمهم من طالبي المساعدات في شمال القطاع، مشيرة إلى أن الإصابات تركزت في الأجزاء العلوية من أجسادهم.
وأطلق برنامج الأغذية العالمي تحذيراً عاجلاً؛ بسبب تفاقم خطر المجاعة في قطاع غزة، مشيراً إلى أن 1 من كل 3 أشخاص يقضي أياماً دون طعام، فيما يعاني 75 بالمئة من السكان من مستويات طارئة من الجوع.
وقال البرنامج، في بيان أصدره، اليوم الأربعاء، إن قطاع غزة يواجه خطر المجاعة بشكل متسارع، مشددا على أن “الوقت يوشك على النفاد” لإطلاق استجابة إنسانية شاملة، مع ظهور مؤشرات صادمة لانعدام الأمن الغذائي في القطاع المحاصر، تعكس وضعاً غذائياً يزداد تدهوراً يوماً بعد يوم.
وأكد البرنامج في بيانه أن أكثر 25 بالمئة من سكان القطاع يعانون ظروفاً “شبيهة بالمجاعة”، في ظل نقص حاد في المواد الغذائية الأساسية، ما ينذر بكارثة تهدد بانهيار الأمن الغذائي.


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