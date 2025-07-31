دورة تدريب اللجنة الصحية للتوعية والتثقيف الصحي في ماعين تواصل أعمالها لليوم الثاني

وطنا اليوم – واصل المشاركون في الدورة التدريبية للجنة الصحية للتوعية والتثقيف الصحي في ماعين والتي تعقد في مركز الأميرة بسمة للتنمية في ماعين وتنظمها وزارة الصحة ومديرية صحة مادبا بالتعاون مع المركز وبدعم من الاتحاد الأوروبي/ بعثة الاتحاد الاوروبي لدى الاردن أعمالهم لليوم الثاني بحضور مديرة المركز السيدة ثائرة المشانكة.

وحاضر في الدورة وبحضور مديرة السيدات غدير المعايطه رئيس وحدة التوعيه والاعلام الصحي في مديريه صحه مادبا ومن مديريه التوعيه والاعلام الصحي في وزارة الصحة المهندسه اماني الزعبي رئيس قسم المشاركه المجتمعيه والقرى الصحيه والدكتورة اسين العوامله مقيم طب المجتمع والوبائيات في وزارة الصحه حيث قدمت محاضرة بعنوان “الاتصال والتواصل الفعال”.

وتم تقسيم المشاكون في الدورة إلى اربع مجموعات عمل لمعرفة نقاط القوة ونقاط الضعف فيما يتعلق بموضوع العناية والرعاية الصحية في المنطقة والحلول المناسبة اضافة إلى العديد من الموضوعات الصحية واحتياجات منطقة ماعين من الخدمات والتوعية الصحية.