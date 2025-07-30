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كاتس: إذا لم تعلن حماس إطلاق سراح المحتجزين قريبا فستدفع ثمنا باهظا جدا

5 ساعات ago
كاتس: إذا لم تعلن حماس إطلاق سراح المحتجزين قريبا فستدفع ثمنا باهظا جدا

وطنا اليوم:أعلن وزير حرب الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة لتأمين إطلاق سراح المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة، مؤكدًا أن تل أبيب تمارس ضغوطًا كبيرة على الحركة لتحقيق ذلك.
وفي تصريحات له، حذر كاتس من أن حماس ستدفع “ثمنًا باهظًا جدًا” إذا لم تفرج عن المحتجزين قريبًا.
وأضاف كاتس أن إعلانات بعض الزعماء الدوليين، مثل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بالاعتراف بدولة فلسطين، تقدم دعمًا لحركة حماس وتعزز موقفها في المفاوضات.
كما أكد أن هذه التصريحات قد تسهم في إطالة أمد الأزمة وتعقيد مساعي إطلاق سراح المحتجزين


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