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إجلاء ١١٢ مواطنًا أردنيًّا ورعايا من دول صديقة من محافظة السويداء الى المملكة

5 ساعات ago
إجلاء ١١٢ مواطنًا أردنيًّا ورعايا من دول صديقة من محافظة السويداء الى المملكة

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن إجلاء ١١٢ مواطنًا أردنيًّا ورعايا من دول صديقة من محافظة السويداء في الجمهورية العربية السورية الشقيقة، عبر معبر (نصيب/ جابر) إلى المملكة، بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين السورية وأجهزة الدولة في سوريا.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة، إنه جرى إجلاء المواطنين الأردنيين، والرعايا من الدول الصديقة بناء على طلب دولهم، عبر حافلات الهلال الأحمر السوري، ضمن جهد مشترك مع المؤسسات الوطنية في المملكة.
وثمّن السفير القضاة جهود الأشقّاء في الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وسرعة استجابتهم وتعاونهم في تسهيل عملية الإجلاء للمواطنين الأردنيين والرعايا من الدول الصديقة، وتأمين عودتهم إلى المملكة بأسرع وقت ممكن.


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